Dikkat! Migren ile karıştırılıyor: Bu hastalık kadınlarda 5 kat daha fazla görülüyor

Küme tipi baş ağrılarının tetiklenmesinin sebepleri arasında uyku ve yemek düzensizliği, ağız içinde kötü konumlanan yirmilik dişler, yanlış yapılmış diş kanal tedavileri, aşırı alkol tüketimi ve sigara tüketimi de bulunduğunu belirten Nöroloji Uzmanı, Uzm. Dr. Selda Özşahin, “Küme tipi baş ağrıları migren ağrıları ile karıştırılabilir. Migren ağrısı yaşayanların ağrı süresince karanlık ve sessiz ortamlarda uzanmak istemesinin aksine, küme tipi ağrılar yatış halinde güçlendiği için, bu ağrıları yaşayan kişiler ayakta kalmayı tercih ederler” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 26.04.2023 15:42 PAYLAŞ ABONE OL

Yalnızca tek taraflı olarak göz çevresinde gelişen, bazı dönemlerde sık tekrarlamasına rağmen aylarca hiç görülmeyen ağrılara küme tipi baş ağrısı olarak tanımlandığını belirten Nöroloji Uzmanı, Uzm. Dr. Selda Özşahin, "Kimi zaman geceleri uykuya daldıktan 1-2 saat sonra da başlayabilen bu küme tipi ağrılar, alın ya da göz üzerinde başlayarak yanağa doğru yayılan çok şiddetli ağrılardır. Ağrı esnasında gözlerde yaşarma ve kızarma, göz kapağında düşüklük gibi belirtiler görülebilir. Küme tipi baş ağrıları, ağrının belirli bir zaman diliminin içinde kümelenmesi nedeniyle bu şekilde anılır. Ağrı dönemleri bir aydan dört aya kadar devam edebildiği gibi, küme dönemleri arasında aylarca hatta yıllarca boşluklar olabilir. Migren ya da gerilim tipi baş ağrıları stres ya da hormonal değişimler ile tetiklenebilirken, küme tipi baş ağrıları tetikleyiciler ile bağlantılı değildir" diye konuştu.

KADINLARDA 5 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR Uzm. Dr. Özşahin şöyle devam etti: "Kadınlara oranla erkeklerde 5 kat daha fazla görülen küme tipi baş ağrıları ortaya çıktıktan sonra yarım saat ve 1 saat arasında geçse de ilerleyen saatlerde yeniden tekrarlar. Bu tür periyodik ataklar gün içinde ve takip eden haftalarda belirli aralıklarda devam eder. Ağrının şiddeti bazı zamanlar dayanılması çok zor hale gelebilir. Küme tipi baş ağrıları 24 saatlik bir gün içinde ya da yılın belirli mevsimlerinde sürekli şekilde tekrar ederek kendine göre bir döngü oluşturmaktadır. Bu tip ağrıların tetiklenmesinin sebepleri arasında uyku ve yemek düzensizliği, ağız içinde kötü konumlanan yirmilik dişler, yanlış yapılmış diş kanal tedavileri, aşırı alkol tüketimi ve sigara tüketimi de bulunur. Küme tipi baş ağrısı yaşayan kişilerin atak dönemlerinde alkol tüketiminden uzak durmaları gerekir. Bunlarla beraber, kalp hastalığı tedavisinde kullanılan nitrogliserin gibi ilaçlar da ağrılara tetikleyici olabilir."