Dikkat, sağlıklı diye bu iki vitamini sakın birlikte içmeyin! İnme geçirmenize neden oluyor

Araştırmacılar, kalsiyum ve D vitaminini birlikte kullanımının, damarlarda yağlı maddelerin biriktiğinde ortaya çıkan bir hastalık olan ateroskleroza neden olabileceğini keşfetti. Bu durum, tedavi edilmediğinde, kalbe veya beyne giden kan akışını engelleyebilir ve sonuçta felç veya kalp krizine neden olabilir.

ABD'li bilim insanları tarafından 2019 yılında Annals of Internal Medicine'da yayınlanan bir araştırma, D vitamini ve kalsiyumun yanlış kullanımının felç ile sonuçlanabileceğini tespit etti.

"KALSİYUM VE D VİTAMİNİNİ BİRLİKTE ALMAK RİSK FAKTÖRÜ"

West Virginia Üniversitesi'nde araştırmanın baş çalışmacısı Dr. Safi Khan, kalsiyum ve D vitamininin birlikte alımının daha yüksek felç riski ile ilişkilendirildiğini belirtti.

Ekip, çalışmanın bir parçası olarak, yaklaşık bir milyon insanın 277 randomize kontrollü çalışmasının incelenmesiyle bu sonucu elde etti.

Bu çalışmada tuzu azaltmanın ve yağlı balıklar gibi omega-3 yağ asitleri tüketmenin kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olduğunu bulundu. Ayrıca bu çalışmada, folik asidin felçlere karşı koruma sağlayabileceği sonucuna varıldı.