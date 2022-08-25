Dikkat, sağlıklı diye bu iki vitamini sakın birlikte içmeyin! İnme geçirmenize neden oluyor

ABD'li bilim insanları tarafından 2019 yılında Annals of Internal Medicine'da yayınlanan bir araştırma, D vitamini ve kalsiyumun yanlış kullanımının felç ile sonuçlanabileceğini tespit etti.
Araştırmacılar, kalsiyum ve D vitaminini birlikte kullanımının, damarlarda yağlı maddelerin biriktiğinde ortaya çıkan bir hastalık olan ateroskleroza neden olabileceğini keşfetti. Bu durum, tedavi edilmediğinde, kalbe veya beyne giden kan akışını engelleyebilir ve sonuçta felç veya kalp krizine neden olabilir.
"KALSİYUM VE D VİTAMİNİNİ BİRLİKTE ALMAK RİSK FAKTÖRÜ"
West Virginia Üniversitesi'nde araştırmanın baş çalışmacısı Dr. Safi Khan, kalsiyum ve D vitamininin birlikte alımının daha yüksek felç riski ile ilişkilendirildiğini belirtti.
Ekip, çalışmanın bir parçası olarak, yaklaşık bir milyon insanın 277 randomize kontrollü çalışmasının incelenmesiyle bu sonucu elde etti.
Bu çalışmada tuzu azaltmanın ve yağlı balıklar gibi omega-3 yağ asitleri tüketmenin kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olduğunu bulundu. Ayrıca bu çalışmada, folik asidin felçlere karşı koruma sağlayabileceği sonucuna varıldı.
"RİSK %17 DAHA FAZLA"
Bununla birlikte, D vitamini ve kalsiyumdan oluşan takviyelerin felç riskini yüzde 17 artırdığını gösterdi.
Çalışmanın ortaya koydu verilerde; kalsiyumla birlikte alınan D vitamini, felç riskini artırdı. B6 vitamini, A vitamini, multivitaminler, antioksidanlar ve demir ve azaltılmış yağ alımı gibi diyet müdahaleleri gibi diğer besin takviyelerinin mortalite veya kardiyovasküler hastalık sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmadı.
Kalsiyum ile D vitaminini birleştiren takviyeler genellikle kemik sağlığına yardımcı olmak için alınır. Fakat uzman kontrol dışında kontrolsüz tüketilen takviyeler, oldukça riskli sonuçlar ortaya çıkarabilir.
"TÜKETMENİZ GEREKEN BESİNLER..."
Kalsiyum alımını artırmanın diğer yolları:
Yetişkinlerin günde yaklaşık 700 mg kalsiyuma ihtiyacı vardır ve uzmanlar, günlük diyetinizden yeterince alabilmeniz gerektiğini söylüyor.
D vitamini esas olarak güneş ışığı yoluyla emilir. Ancak bazı besinlerle de alımı artırabilirsiniz: