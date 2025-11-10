Diliniz sağlığınızı ele veriyor! Bu renk ciddi hastalığın habercisi olabilir

"Oral mikrobiyom olarak adlandırılan bu ekosistemde yalnızca dil, diş ve yumuşak dokularda 700'den fazla bakteri türü yaşar. Bu da ağızın, sistemik hastalıklar açısından bir tür erken uyarı merkezi işlevi gördüğü anlamına gelir. Dilin rengi, dokusu ve şekli, beslenme eksiklikleri, mantar enfeksiyonları, bağışıklık sistemi zayıflıkları hatta kanser gibi ciddi hastalıkların ilk belirtilerini yansıtabilir. Dildeki renk değişimleri, çatlaklar, kalın beyaz tabaka ya da pürüzsüzlük gibi bulgular, vücudun iç dengesinde bir problem olduğunun sessiz habercisidir."

Bağırsaklardan sonra en fazla mikroorganizmayı barındıran bölgenin ağız olduğunu aktaran Demirel, şunları kaydetti:

Sağlıklı dilin pembe renkli olması gerektiğini aktaran Demirel, dilde oluşan beyaz tabakanın, çoğu zaman ağız pamukçuk enfeksiyonunun ilk belirtisi olduğunu anlattı.

Demirel, dilde meydana gelen, renk, doku ve şekil değişikliklerinin hafife alınmaması gerektiğinin altını çizerek, "En küçük değişimler kalp-damar, karaciğer, kansızlık ve kanser gibi hastalıkların habercisi olabilir." uyarısında bulundu.

Demirel, ağız pamukçuk hastalığının, ağzında bulunan Candida mantarının kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıktığını kaydederek, "Normalde zararsız olan bu mantar, uzun süreli antibiyotik kullanımıyla ağızdaki yararlı bakteriler azalınca fırsat bulur ve hızla yayılır. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, şeker hastaları ve ileri yaştaki bireyler bu enfeksiyona daha yatkındır." değerlendirmesinde bulundu.

Dilin normalden daha soluk görünmesinin genellikle beslenme yetersizliğinin bir işareti olabileceğini ifade eden Demirel, soluk dilin, özellikle demir eksikliğine bağlı kansızlık durumlarında sık görülen bir bulgu olduğunun bilgisini paylaştı.

Demirel, "Yorgunluk, enerji düşüklüğü, nefes darlığı, çarpıntı, ciltte solgunluk ve baş ağrısı gibi belirtiler yalnızca geçici yorgunluk gibi düşünülmemeli, mutlaka bir kan tahliliyle kontrol edilmelidir." tavsiyesinde bulundu.