Dinlenirken yaşadığınız titreme hissine dikkat! Sebebi bu hastalık olabilir

Parkinson hastalığı her yaş grubunda görülmekle beraber özellikle 60 yaşından sonra ve özellikle erkeklerde görülüyor. Kadınlar bu konuda biraz daha şanslı. Belirtileri de genelde titremeyle başlar ve halk arasında da zaten titreme hastalığı olarak bilinir. Genelde kollarda, ellerde titremeyle kendini gösterir ilk önce. Bu titremeler istirahat halinde ortaya çıkar yani hasta dururken titremesini görürüz. Hareket halindeki titremeler daha farklıdır. Bir kolda çıkan titreme daha sonra aynı taraf bacağa ve vücudun diğer kısmına yayılarak ilerleyebilir. Parkinson hastalığında sadece titreme görülmez aynı zamanda kaslarda katılık da görülür. Kişi omzunu, kolunu daha donuk hissedebilir.

Yürürken bacağını daha donuktur, sürükleyerek yürüme başlar. Aynı zamanda hareketlerde de yoğun bir yavaşlama meydana gelir. Öyle ki kişinin mimikleri bile yavaşlar ve bizim maske yüz dediğimiz bir görünüm ortaya çıkar. Daha donuk bakışlar, mimiksiz hareketler görülür. Sonrasında kişinin ses tonu bozulur, kısık bir sesle konuşmaya başlar. El yazıları daha da küçülebilir, el yavaşlayabilir. Yatakta dönerken, yürürken ve hareket ederken daha yavaş hareketlerle yürümeye başlar" dedi.