Diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! sadece 5 dakikanızı ayırın

Düzenli olarak tuzlu su uygulama, soğuk kompres gibi işlemlerin yanı sıra birçok doğal kür, etkili bir çözüm sunar. Fakat uzun vadede en iyi sonucu elde etmek için mutlaka bir diş hekimine görünmenlisiniz.
Ayrıca hamileyseniz, emziriyorsanız veya bitkisel içeriklerden etkilenebilecek herhangi bir tıbbi durumunuz varsa, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmadan önce diş hekiminizle konuşmalısınız. İşte o yöntemler…
TUZLU SU
Birçok insan için tuzlu suyla ağız çalkalama etkili ilk uygulamalardan biridir. Tuzlu su, doğal bir dezenfektan olması sayesinde dişlerinizin arasında kalmış olabilecek yiyecek parçalarını ve artıklarını da çıkabilir. Ayrıca tuzlu su, iltihabı azaltmaya ve herhangi bir ağız yarasını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu yöntemi denemek için ½ çay kaşığı tuzu, bir bardak ılık suya ekledikten sonra karıştırın ve gargara olarak kullanın.
SOĞUK KOMPRES
Özellikle diş ağrısına herhangi bir travma neden oluyorsa, yaşadığınız ağrıyı hafifletmenin en iyi yöntemlerinden biri soğuk kompres uygulamak olacaktır. Soğuk kompres uygulandığında bölgedeki kan damarlarının daralmasını sağlayarak ağrıyı daha az şiddetli hale getirebilirsiniz. Soğuk ayrıca şişme ve iltihabı da büyük oranda azaltır. Bu yöntemi kullanmak için, etkilenen bölgeye tek sefer 20 dakika boyunca havluyla sarılmış olan bir buz torbası bastırın. Birkaç saatte bir bu işlemi tekrarlayın.
NANE ÇAYI POŞETLERİ
Nane çayı poşetleri, ağrıyı uyuşturmak ve hassas diş etlerini yatıştırmak için en iyi araçlardan biri. Etkilenen bölgeye uygulamadan önce kullanılmış çay poşetini biraz bekletin ve ılık düzeye geldiğinde uygulayın. Bu yöntemi, alanı ısıtmak yerine soğutmak için de kullanabilirsiniz. Bunun için kullanılmış bir nane çayı poşetini birkaç dakika dondurucuda bekletin ve ardından dişinize uygulayın.
SARIMSAK
Binlerce yıllık bir şifa kaynağı olan sarımsak, özellikle tıbbi tarafıyla biliniyor ve kullanılmaya devam ediliyor. Üstelik antibakteriyel özellikleri sayesinde sadece zararlı bakterileri ortadan kaldırabilir. Bakterilerin neden olduğu diş plaklarını da azaltabilir. Aynı zamanda doğal bir ağrı kesici gibi işlev gösterebilir. Diş ağrısında sarımsak kullanmak için bir diş sarımsağı ezin ve macun kıvamına getirin. Etkilenen bölgeye uygulayın, üzerine biraz tuz ekleyebilirsiniz. Bir diğer alternatif olarak ise taze sarımsağı yavaşça çiğneyebilirsiniz.
VANİLYA ÖZÜ
Vanilya özü, ağrıyı uyuşturmaya yardımcı olabilecek bir antioksidan içeriğe sahiptir. Bu nedenle "vanilya aroması" değil gerçek vanilya kullandığınızdan emin olmanız gerekir. Bu yöntemi denemek için parmağınıza veya bir pamuğa az miktarda vanilya özü döktükten sonra etkilenen bölgeye doğrudan uygulayın. Günde birkaç kez uygulamanız gerekebilir.
KARANFİL
Karanfil, tarih boyunca diş ağrılarını tedavi etmek için kullanılan en önemli bitkilerden biri. Karanfilin kendine özgü ojenol adlı yağı, ağrıyı etkili bir şekilde uyuşturabilir, iltihabı azaltabilir. Bu yöntemi kullanmak için, karanfil yağını ayçiçeği yağı gibi bir bitkisel yağ ile seyreltin. Arometerapi uzmanlarına göre, yaklaşık 15 damla karanfil yağını 30 gram bitkisel yağ ile karıştırabilirsiniz.
Ardından çok az miktarda seyreltilmiş yağı bir pamuğa alın ve günde birkaç kez etkilenen bölgeye uygulayın. Ayrıca küçük bir bardak suya bir damla karanfil yağı ekleyip gargara yapabilirsiniz.
GUAVA YAPRAKLARI
Az bilinen guava meyvesinin yaprakları, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde yaraları iyileştirebilir. Ayrıca antibakteriyel yapısı sayesinde ağız bakımına yardımcı olabilecek bir aktivite sunar.
Bu yöntemi denemek için taze guava yapraklarını çiğneyebilir veya kaynar suda ezilmiş guava yapraklarını beklettikten sonra gargara yapabilirsiniz.
BUĞDAY ÇİMİ
Buğday çimi, bağışıklık güçlendirici ve anti-inflamatuar özellikleri ile birlikte sayısız faydaya sahiptir. Bakterilerle savaşmaya yardımcı olan yüksek klorofil içereği ise diş ağrılarında etkilidir.
Buğday çimini demleyerek içebilir veya gargara olarak kullanabilirsiniz.
KEKİK
Kekik doğadaki en güçlü antibakteriyel ve antioksidanlara sahip özellikleri ile öne çıkar. Bu bitki, diş ağrılarının tedavisinde oldukça yardımcı olabilir. Kekiği diş ağrılarında etkili bir şekilde kullanabilmek için karanfil yağında olduğu gibi seyreltebilecek bir başka bitkisel yağ ile kekik yağını karıştırabilirsiniz. Ardından etkilenen bölgeye uyguladığınızda diş ağrılarında bir rahatlama ortaya çıkarabilir.
Ayrıca küçük bir bardak suya bir damla kekik yağı ekledikten sonra gargara yapmak da hem pratik hem de oldukça etkili bir çözümdür.