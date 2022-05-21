Diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! sadece 5 dakikanızı ayırın

Diş ağrısı, ortaya çıktığı andan itibaren insanların yaşamını en çok zora sokan ağrı türlerinden biri. Fakat en iyi şekilde nasıl giderebileceğinizi bilmek, etkili bir çözüm olacaktır. Düzenli şekilde uygulayarak tedavi olana kadar geçici bir rahatlama yaşayabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 21.05.2022 10:59

Düzenli olarak tuzlu su uygulama, soğuk kompres gibi işlemlerin yanı sıra birçok doğal kür, etkili bir çözüm sunar. Fakat uzun vadede en iyi sonucu elde etmek için mutlaka bir diş hekimine görünmenlisiniz. Ayrıca hamileyseniz, emziriyorsanız veya bitkisel içeriklerden etkilenebilecek herhangi bir tıbbi durumunuz varsa, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmadan önce diş hekiminizle konuşmalısınız. İşte o yöntemler…

TUZLU SU Birçok insan için tuzlu suyla ağız çalkalama etkili ilk uygulamalardan biridir. Tuzlu su, doğal bir dezenfektan olması sayesinde dişlerinizin arasında kalmış olabilecek yiyecek parçalarını ve artıklarını da çıkabilir. Ayrıca tuzlu su, iltihabı azaltmaya ve herhangi bir ağız yarasını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu yöntemi denemek için ½ çay kaşığı tuzu, bir bardak ılık suya ekledikten sonra karıştırın ve gargara olarak kullanın. SOĞUK KOMPRES Özellikle diş ağrısına herhangi bir travma neden oluyorsa, yaşadığınız ağrıyı hafifletmenin en iyi yöntemlerinden biri soğuk kompres uygulamak olacaktır. Soğuk kompres uygulandığında bölgedeki kan damarlarının daralmasını sağlayarak ağrıyı daha az şiddetli hale getirebilirsiniz. Soğuk ayrıca şişme ve iltihabı da büyük oranda azaltır. Bu yöntemi kullanmak için, etkilenen bölgeye tek sefer 20 dakika boyunca havluyla sarılmış olan bir buz torbası bastırın. Birkaç saatte bir bu işlemi tekrarlayın.