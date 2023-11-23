Diş çürüğünü engellemek için böyle için! Meğer tertemiz dişlerin sırrıymış...



"ÇOCUKLARIN ÇÜRÜKSÜZ BİR ŞEKİLDE SAĞLIĞINI KORUYABİLİRİZ VE BÜYÜDÜKLERİNDE ÇOCUKLARINA AYNI EĞİTİMİ VERMELERİNİ SAĞLAYABİLİRİZ"

Doğumdan 6 ay sonra yapılacak ilk diş muayenesi ile biberon ve emzik kullanımına bağlı problemlerin önüne geçilebileceğini ve çocuk yaştan itibaren bilinç sağlanabileceğini belirten Dr. Dt. Gizem İnan Şerefhan, "Ağaç yaşken eğilir. Bu eğitimler aslında çok küçük yaşlardan itibaren çocuklara vermek gerekiyor. Bu şekilde hem çocukların çürüksüz bir şekilde sağlığını koruyabiliriz hem de kendileri büyüdüklerinde çocuklarına aynı eğitimi verir. Böylelikle toplum ağız diş sağlığının düzelmesini sağlayabiliriz. Diş hekimine gelinmesi gereken ilk zaman aslında 6 aylık dönemdir. Yaş bile değil. Biberon kullanımı, emzik kullanıyorsa bunun anatomik olması gerektiği, biberon ve emziğin ne zaman bırakılması gerektiği, diş sağlığında nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda mutlaka ebeveynlerin bilgilendirmesi gerekiyor. İlk zamanlarda fırçalama biraz zor olabilir. Bunun yerine parmağa takılan silikon fırçalar var. Hiçbirini yapamıyorsak en azından beslemelerden sonra biraz su içirmek ya da eczanelerde satılan gazlı bezlerle, o da yoksa elimizdeki temiz bir tülbentle çocuğun dişinin temizlenmesi bile faydalı olacaktır. Ama 2 yaşından sonra mutlaka artık diş fırçalamaya başlamak gerekiyor. Biz hep velilere 6 yaşa kadar siz fırçalayın diyoruz ama sadece veliye bırakırsak çocukta bir diş fırçalama alışkanlığı gelişmez. 4 yaşına gelene kadar macunsuz fırçalama yapabiliriz. Ortalama 3-4 yaşına kadar çocuklar tükürme yapamaz. Bu döneme kadar macunu yutulabilir. Piyasada tamamen doğal içerikli flor içermeyen macunlar var. Tükürme yeteneği gelişene kadar bu macunlar kullanılabilir" dedi.