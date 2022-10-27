Diş eti kanamaları birçok hastalığın habercisi olabilir!

İçeriği bilinmeden kullanılan ürünlerin hassas ve alerjik bünyeli hastalarda şiddetli alerjik reaksiyonları tetikleme riskidir. Ağız içi şikayetleri geçirmek için kullanılan ürünler ise, bölgesel alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği gibi, ciddi mukoza yanıklarına da sebep olabilir" açıklamasında bulundu.



Tedavi uzman hekim tarafından ve zamanında yapılmalı

Küçük veya büyük, hastada rahatsızlığa neden olan her şikayetin önemli bir nedeni olabileceğini belirten Demir, "Ağız içinde oluşan yaralar ve diş eti kanamaları birçok ciddi hastalığın belirtisi olabilir. Yanlış ürün kullanımı mevcut şikayeti kötüleştirebileceği gibi, altta yatan asıl problemin tanısının geciktirilmesine de sebep olabilir" uyarısında bulundu.