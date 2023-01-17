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Diş etindeki bu belirtiye dikkat! Dişiniz kaybeceğinizin sinyali...

Diş eti iltihabı adı verilen erken evresinde diş etleri şişebilir, kırmızılaşabilir ve kanayabilir. Periodontal hastalık çoğunlukla erişkinlerde görülür. Periodontal hastalık ve diş çürüğü, diş sağlığı için en büyük iki tehdittir.

Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:00
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Diş etindeki bu belirtiye dikkat! Dişiniz kaybeceğinizin sinyali...

Ağızdaki bakteriler dişi çevreleyen dokuyu enfekte ederek diş çevresinde iltihaba ve periodontal hastalığa yol açar. Bakteriler dişlerde yeterince uzun süre kaldıklarında plak adı verilen bir film oluştururlar ve sonunda diş taşı olarak da adlandırılan tartara sertleşirler.

Tartar birikimi diş eti çizgisinin altına yayılabilir ve bu da dişlerin temizlenmesini zorlaştırır. O zaman sadece bir diş sağlığı uzmanı tartarı çıkarabilir ve periodontal hastalık sürecini durdurabilir.

Uyarı işaretleri:

  • Gitmeyecek kötü nefes veya kötü tat
  • Kırmızı veya şişmiş diş etleri
  • Hassas veya kanayan diş etleri
  • Ağrılı çiğneme
  • Gevşek dişler
  • Hassas dişler
  • Dişlerinizden uzaklaşan diş etleri
  • Isırdığınızda dişlerinizin birbirine uyma şeklindeki herhangi bir değişiklik
  • Bölümlü protezlerin uyumundaki herhangi bir değişiklik

RİSK FAKTÖRLERİ

  • Sigara içmek
  • Şeker hastalığı
  • Kötü ağız hijyeni
  • Stres
  • Kalıtım
  • Çarpık dişler
  • AİDS
  • Arızalı hale gelen dolgular
  • Ağız kuruluğuna neden olan ilaçları almak
  • Artık düzgün oturmayan köprüler
  • Hamilelik veya oral kontraseptif kullanımı gibi kadın hormonal değişiklikleri

ÖNLEME VE TEDAVİ

Diş eti iltihabı, iyi bir ağız hijyeni ve düzenli profesyonel temizlik ile kontrol altına alınabilir ve tedavi edilebilir. Daha şiddetli periodontal hastalık formları da başarılı bir şekilde tedavi edilebilir ancak daha kapsamlı tedavi gerektirebilir. Bu tür bir tedavi, diş eti altındaki diş kökü yüzeylerinin derinlemesine temizlenmesini, ağızdan alınması için reçete edilen veya doğrudan diş eti altına yerleştirilen ilaçları ve bazen düzeltici cerrahiyi içerebilir.

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