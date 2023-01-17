Diş etindeki bu belirtiye dikkat! Dişiniz kaybeceğinizin sinyali...

ÖNLEME VE TEDAVİ

Diş eti iltihabı, iyi bir ağız hijyeni ve düzenli profesyonel temizlik ile kontrol altına alınabilir ve tedavi edilebilir. Daha şiddetli periodontal hastalık formları da başarılı bir şekilde tedavi edilebilir ancak daha kapsamlı tedavi gerektirebilir. Bu tür bir tedavi, diş eti altındaki diş kökü yüzeylerinin derinlemesine temizlenmesini, ağızdan alınması için reçete edilen veya doğrudan diş eti altına yerleştirilen ilaçları ve bazen düzeltici cerrahiyi içerebilir.