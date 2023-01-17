Diş etindeki bu belirtiye dikkat! Dişiniz kaybeceğinizin sinyali...

Ağızdaki bakteriler dişi çevreleyen dokuyu enfekte ederek diş çevresinde iltihaba ve periodontal hastalığa yol açar. Bakteriler dişlerde yeterince uzun süre kaldıklarında plak adı verilen bir film oluştururlar ve sonunda diş taşı olarak da adlandırılan tartara sertleşirler.
Tartar birikimi diş eti çizgisinin altına yayılabilir ve bu da dişlerin temizlenmesini zorlaştırır. O zaman sadece bir diş sağlığı uzmanı tartarı çıkarabilir ve periodontal hastalık sürecini durdurabilir.
Uyarı işaretleri:
RİSK FAKTÖRLERİ
ÖNLEME VE TEDAVİ
Diş eti iltihabı, iyi bir ağız hijyeni ve düzenli profesyonel temizlik ile kontrol altına alınabilir ve tedavi edilebilir. Daha şiddetli periodontal hastalık formları da başarılı bir şekilde tedavi edilebilir ancak daha kapsamlı tedavi gerektirebilir. Bu tür bir tedavi, diş eti altındaki diş kökü yüzeylerinin derinlemesine temizlenmesini, ağızdan alınması için reçete edilen veya doğrudan diş eti altına yerleştirilen ilaçları ve bazen düzeltici cerrahiyi içerebilir.