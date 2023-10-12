Diş hekimi uyardı: Yerken dikkat edin! Sağlıklı diye yiyoruz ama dişin çatlamasına neden oluyor…

Dişlere aşırı derecede baskı uygulayan besinleri tüketmek; zamanla diş minesinin zayıflamasına ve dişlerin hasar görmesine yol açabilir. Bu besinlerin yerken ve yedikten sonra yapacağınız birkaç değişik dişlerinizde ortaya çıkabilecek diş hasarlarını azaltmayı sağlayabilir.

FINDIK

Fındık gibi bütün haldeki kuru yemişlerin dış yüzeyleri sert yapıya sahiptir. Bu kuru yemişleri kuvvetli bir biçimde ısırmak, dişler için risk oluşturabilir. Diş kırılmasa bile çatlamasına neden olabilir, sıcak ve soğuk yiyeceklere karşı hassasiyet oluşmasına yol açabilirsiniz. Bunun önüne geçebilmek için ise kuru yemişleri birer birer ve yavaş bir biçimde tüketebilirsiniz. Ayrıca diş hasarının riskini azaltabilmek için kuru yemişleri kıyılmış bir biçimde tüketebilirsiniz.

ELMA

Elmayı bir bütün halindeyken kuvvetle ısırmak, diş minesinin zarar görmesine ve diş hassasiyetinin oluşmasına neden olabilir. Elmayı ısırarak yemek yerine dilimlere ayırarak yemek diş sağlığı için daha yararlı olabilir. Dilimler halindeki elmayı ise ön dişler yerine arka dişlerle ezerek öğütebilirsiniz.

MISIR KOÇANI

Mısır yerken ön dişlerle doğrudan ısırarak yemek, dişlerde ciddi bir baskı uygulanmasına yol açabilir. Bu ise dişlerin kırılmasına, dolgu ve kaplama gibi işlemlerin yerinden çıkmasına sebep olabilir. Mısırı ön dişlerle ısırarak yemek yerine, koçanından keserek çatalla yiyebilirsiniz ya da pişmiş bir biçimde salatada, çorbada tüketebilirsiniz.

TURUNÇGİLLER

Portakal, limon, greyfurt gibi turunçgiller asidik bir yapıya sahip oldukları için diş minesinin aşınmasına yol açabilirler. Bu besinlerin etkilerini en az seviyeye indirebilmenin yolu ise hızlı bir biçimde çiğnedikten sonra yutmaktır. Hızlı bir biçimde çiğnemek, besinlerin diş üzerinde uzun süre kalmasını engellenmesine yardımcı olur.

Ayrıca bu besinlerin asitliğini nötralize edebilmek için yedikten hemen sonra ağzınızı suyla çalkalayın.

TURŞU

Turşu da turunçgiller gibi asidik bir yapıya sahiptir ve diş minesinin aşınmasına neden olabilir. Bu ihtimal her ne kadar düşük olsa da minimuma indirebilmek için turşuyu tek başına yemek yerine, bir yemek eşliğinde yiyebilirsiniz.

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısırı yerken kabukları diş etine sıkışabilir, iltihaba yol açabilir. Bunun önüne geçebilmek için ise patlamış mısır yedikten sonra dişlerinizi fırçalayıp diş ipi kullanabilirsiniz. Ayrıca patlamış mısırın çekirdeklerini dişinizle kırmayın bu hareket dişinizin kırılmasına yol açabilir.

ÇİĞ SEBZELER

Havuç ve brokoli gibi sebzelerin çiğ olarak tüketilmesi için aşırı ve kuvvetli bir biçimde çiğneme hareketi gerekli olabilir. Bu işlem ise dişlerde mikro çatlakların ve kırılmaların oluşmasına yol açabilir.

Dişlerin aşınması ve yıpranmasını önlemek için ise havuç ile brokoli gibi çiğ sebzeleri, küçük parçalara ayırabilirsiniz. Ayrıca çiğ sebzelerin çiğnenmesini kolay bir hale getirebilmek için buharda pişirebilirsiniz.

FISTIK EZMESİ

Fıstık ezmesinin yapışkan kıvamı, dişlere yapışmasına yol açabilir böylece dişlerin çürüme riskini artırabilir. Eğer fıstık ezmesi yedikten sonra dişlerinizi fırçalayamazsanız elma dilimleri eşliğinde tüketin. Yüksek lifli gıdalar tüketmek, dişlerin temizlenmesine ve tükürük salgısının artırılmasına destek olabilir. Böylece ağzınızın içerisindeki asitlerin nötralize olmasını sağlayabilir.

SMOOTHIE

Smoothieler çoğunlukla yüksek oranda doğal şeker ile meyvelerden edilen asitli yapıya sahiptirler. İçerisinde yer alan kalın parçacıklı yapıları ise diş yüzeylerinde uzun süre kalmaya yol açarak dişin çürümesine neden olabilir. Tohumlu meyveler ise diş etlerinin altına ve dişe yerleşip ağrı ile çürümeye yol açabilir. Smoothielerin dişlerde oluşabilecek hasarını en aza indirebilmek için pipetle içmeye önem gösterin ve içtikten sonra ağzınızın içerisini mutlaka su ile çalkalayın.

YEDİKTEN HEMEN SONRA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN YİYECEKLER

TAM TAHILLI EKMEK

Tam tahıllı ekmek, ağızda şekere dönüşerek bakteri üremesine ve dişlerin çürümesine yol açabilir. Tam tahıllı ekmek, dişe yapışabilir. Bunun önüne geçebilmek için ise diş ipi kullanabilir ve ağzınızı suyla çalkalayabilirsiniz.

PATATES

Patates dişlere yapışan yumuşak, nişastalı karbonhidrattır. Ağızda bakterilere neden olarak dişin çürüme riskini artırabilir. Patates gibi nişastalı karbonhidrat tükettiğiniz esnada ağzınızı suyla çalkalamak yardımcı olabilir. Tükettikten sonra ise diş fırçası ile diş ipi kullanmak destek olabilir.

KURUTULMUŞ MEYVELER

Kuru kayısı, kuru üzüm gibi kurutulmuş meyveler yapışkan bir yapıya sahiptir. Tükettikten hemen sonra arka dişlere yapışabilir ve vakit geçtikçe de bakterilerin beslenmesine, zararlı asitler üretilmesine yol açabilir. Böylece dişlerin sert mine yüzeyi aşınabilir, çürükler oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle kurutulmuş meyve tükettikten hemen sonra ağzınızı suyla çalkalayın ve mutlaka diş fırçasıyla fırçalayıp diş ipi kullanın.