Diz ağrısından kurtulmanın 5 etkili yolu: Hemen deneyin

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Murat Köken, diz ağrısı sebepleri tanı ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Murat Köken, ileri yaş grubunda kireçlenme nedeniyle, genç ve aktif bireylerde, ani dönme hareketleri, spor yaralanmaları ve menisküs yırtıkları sık görülebileceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Kadınlarda hormonal değişiklikler ve özellikle diz kapağı problemleri nedeniyle bazı diz sorunları daha sık karşılaşırken, aşırı kilolu veya hareketsiz yaşam sürenlerde eklem yükünün artması ve kas desteğinin zayıf olması ağrı riskini yükseltmektedir. Özellikle spor yapan çocuk ve gençlerde dizlerini korumak için doğru ısınma ve egzersiz yapması önerilmektedir. Her diz ağrısının ameliyat gerektirmediğini vurguluyor. Çoğu hasta, ilaç tedavisi, egzersiz ve fizik tedavi programları, kilo kontrolü ve diz içi enjeksiyonlar gibi cerrahi dışı yöntemlerle başarılı şekilde tedavi edilebiliyor. Ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale kaçınılmaz olabilir. Menisküs yırtıkları, bağ kopmaları veya diz kapağı sorunları ileri seviyeye ulaştığında, eklemde kilitlenme, boşalma hissi veya sürekli ağrı oluşabilir. Ayrıca ileri evre kireçlenme ve eklem hasarları, günlük yaşamı ciddi şekilde kısıtladığında diz protezi ameliyatı gündeme gelir. Uzmanlar, bu tür durumlarda kapalı (artroskopik) yöntemlerle veya protez ameliyatlarıyla dizin işlevini korumanın ve ağrıyı azaltmanın mümkün olduğunu belirtiyor."





DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İŞARETLER

Köken, iki haftadan uzun süren ağrı, istirahatle geçmeyen ağrı, şişlik, kilitlenme veya dizde boşalma hissi ön önemli belirtiler arasında yer aldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Erken dönemde doğru müdahale hem cerrahi ihtiyacını azaltıyor hem de hareket özgürlüğünü koruyor. Diz sağlığı için düzenli egzersiz ve kas güçlendirme hareketleri yapın, aşırı kilolardan kaçının, ani hareketlerden ve aşırı yüklenmeden kaçının, spor yaparken uygun ayakkabı ve koruyucu ekipman kullanın ve şüpheli ağrılarda erken dönemde ortopedi uzmanına başvurun."