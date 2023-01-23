Dizanteri Bulaşıcı Mı? Dizanteri Başkasına Geçer Mi, Tuvaletten Bulaşır Mı?

Dizanteri bulaşıcı mı sorusunun cevabına geçmeden önce birlikte dizanterinin nasıl bir hastalık olduğunu bilmemiz gerekir. Kendimizi koruyabileceğimiz sindirim sistemi hastalıklarından biri olan dizanteri tuvaletten başkasına geçer mi? Özellikle okul dönemlerinde ve toplu alanlarda dizanteri nasıl bulaşır ya da dizanteri bulaşır mı? Sağlığımıza dikkat etmemizin önemli adımlarından biri de hastalıklardan ve bulaşlardan olabildiğince korunmaktır. Dizanteri ile ilgili merak eden detaylara buyurun birlikte bakalım.

Dizanteri Bulaşıcı Mı?

Riskli hastalık gruplarında olan dizanteri hastalığı aynı zamanda oldukça da bulaşıcı bir hastalıktır. Toplu yaşanan alanlarda ya da tuvalet gibi alanların ortak kullanıldığı yerlerde bir kişinin dizanteri olması birçok kişiye bulaşmasına sebep olabilmektedir. Kirli yiyecek, kirli su yolu ile insan vücuduna yerleşen bir bakteri olan dizanteri sindirim sistemi rahatsızlıkları ve ateş ile kendini belli eden bulaşıcı bir hastalıktır.

Dizanteri Nasıl Bulaşır?

Günümüzde genel olarak kirli su, dışarıdan alınan açık yiyecekler, pislik içindeki yerler ile direkt temas ya da gıdaların temizlenmeden tüketilmesi durumlarında kişiye bulaşan bir hastalıktır dizanteri. Dizanteri hastalığının en büyük belirtileri şiddetli ishal ve ateştir. Dizanteri mikrobu bağırsağa yerleşir ve buradan tüm organlara yayılabilir. Ciddi bir sağlık sorunu olan dizanteri belirtileri gösterdiğinizde doktora gitmeyi ihmal etmeyin.

Dizanteri Tuvaletten Başkasına Geçer Mi?

Sindirim sistemi hastalığı olduğu için ve ishal gibi sindirim sorunlarına sebep olduğu için dizanteri olan kişiler tuvaleti sık kullanmaktadır. Bu da ortak kullanılan tuvaletlerde bulaşma ihtimalini ve riskini arttırmaktadır. İyi dezenfekte edilmemiş ya da temizlenmemiş tuvaletler dizanteri hastalığının bulaşmasına ortam hazırlamaktadır.