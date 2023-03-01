Dizanteri Nedir? Dizanteri Belirtileri Neler, Nasıl Bulaşır ve Nasıl Geçer?

Dizanteri nedir, sorusuna yanıt ararken bir tür bağırsak hastalığı olduğunu görürüz. Dizanteri belirtileri neler; bağırsak hastalığı olduğu için en başta karın kasılmaları, bulantı, kusma gelir. Dizanteri nasıl bulaşır, sorusuna yanıt ararken de içtiğimiz suların temiz olmaması, yediğimiz besinlerin iyi temizlenmemesi dizanterin bulaşmasına neden olduğunu görürüz. Amipli dizanteri nasıl geçer ve nereden bulaşır, sorusu da yine aynı şekilde çoğunlukla içme sularındaki amip miktarının fazla olmasından kaynaklanır. Bu hastalığın bilinen bir aşısı yoktur.

Dizanteri Nedir?

Dizanteri, bağırsaklarda iltihaplanmaya neden olan ve genellikle ishal, karın ağrısı ve kramp gibi belirtilere yol açan bir iltihap türüdür. Dizanteri, genellikle bakteri veya parazit iltihaplardan kaynaklanır ve iltihaplanan kişilerin dışkısı ya da kirli su ve gıdalar yoluyla bulaşabilir.

Dizanteri, vücuttaki sıvı kaybı nedeni ile sıvı kaybına ve elektrolit dengesizliğine yol açabilir. Bu nedenle tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi genellikle antibiyotikler, sıvılar ve elektrolitlerin yerine konması gibi önlemleri içerir. Önleme yöntemleri arasında temiz su kullanmak, sağlığa uygun bir şekilde yiyecek hazırlamak ve kişisel sağlığa uygunluk kurallarına uymak yer alır.

Dizanteri Belirtileri Neler?

Dizanteri belirtileri; iltihaplanmanın şiddeti, nedeni ve kişinin bağışıklık sistemi gibi faktörlere göre değişebilir. Ancak en yaygın dizanteri belirtileri şunlardır:

İshal (su gibi, sulu veya kanlı dışkı çıkarma),

Karın ağrısı (şiddetli, kramplı karın ağrısı),

Ateş (hafif veya yüksek ateş),

Bulantı ve kusma (yiyecek veya sıvıların kusulması),

İştah kaybı (yemek yeme isteğinin kaybı),

Halsizlik ve yorgunluk ( genel enerji kaybı, halsizlik ve yorgunluk hissi ) şeklindedir.

Bazı vakalarda, kanlı dışkı veya yüksek ateş gibi daha ciddi belirtiler de olabilir. Dizanteri belirtileri genellikle iltihaplanmanın başlamasından birkaç gün sonra ortaya çıkar ve genellikle birkaç gün veya bir hafta içinde düzelir. Ancak bazı durumlarda belirtiler daha uzun sürebilir ve de daha ciddi bir tedavi gerektirebilir.

Dizanteri Nasıl Bulaşır?

Dizanteri genellikle kirli su veya gıda yoluyla bulaşır. İltihaplanma bulunan bir kişinin dışkısında bulunan bakteri, virüs veya parazitlerin bulaşmış su veya gıda yoluyla tüketilmesi sonucu iltihaplanma meydana gelir. Dizanteri ayrıca kişiden kişiye doğrudan temas yoluyla da bulaşabilir. Dizanteri ayrıca cinsel temas yoluyla da bulaşabilir.

Dizanteri; iltihaplanma bulunan bir kişinin dışkısında bulunan bakteri, virüs veya parazitlerin bir kişinin ağız, burun, gözler, yaralar veya açık yaralar gibi açık bir vücut bölgesiyle temas etmesi sonucu da bulaşabilir.

Dizanteri Nasıl Geçer?

Dizanteri tedavisi; iltihaplanmanın nedenine, belirtilerin şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Bu hastalığın tedavisi hastanelerde uzman doktorlar ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

Bunun yanında dizanteri tedavisi şu yöntemleri içerir:

Antibiyotikler,

Elektrolit desteği ve uzman doktorların önerdiği antibiyotikler

İltihaplanmanın yayılmasını önlemek için iltihaplanma bulunan kişilerin temizlenmesi,

Sağlıklı bir şekilde gıda verilmesi,

Bol su tüketilmesi

Ellerin yıkanması ve kirli su veya gıdaların tüketiminden kaçınılması önemlidir.

Dizanteri belirtileri genellikle birkaç gün veya bir hafta içinde düzelir. Ancak ciddi vakalarda belirtiler daha uzun sürebilir. Ciddi su kaybı veya elektrolit dengesizliği gibi beklenmeyen etkiler gelişebilir. Bu nedenle herhangi bir rahatsızlık durumunda bir doktorla görüşmek önemlidir. İçme ve kullanma sularının kontrolü, yaşam koşullarının sağlık kurallarına uygun hale getirilmesi ve sağlık kurallarına dikkat edilmesi de önemlidir.