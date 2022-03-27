Doğal antibiyotik manda yoğurdu her derde şifa oluyor

Bir süper olarak bilinen manda yoğurdu , eşsiz içeriği ile binlerce yıldır tüketilen önemli bir besin kaynağı. Özellikle içeriğindeki yoğun protein oranı sayesinde metabolizmanın düzenli çalışmasını sağlayan bu besin, her yaştan bireyde faydalı özellikleri ile öne çıkıyor. Vejetaryen beslenme sisteminden, ileri yaşlardaki kemik erimesinden korunmaya kadar önemli bir destekleyiciye dönüşen manda yoğurdu, aradığınız şifa olabilir. Etkileri ise;

ZENGİN BİR ENERJİ KAYNAĞI

Süt ürünü olması sayesinde sağlıklı bir protein ve yağ kaynağıdır. Bu sayede metabolizma için gerekli yakım işlerini en iyi şekilde düzenler ve bu sayede gün boyunca canlı ve zinde hissedebilirsiniz.

VİTAMİN DEPOSU

Sinir sisteminden alyuvar kan hücrelerinin oluşumuna vücudun temel vitamin kaynaklarından biri olan B12 yönünden zengindir. Bu sayede manda yoğurdu, bedeninizdeki tüm işlevlerin birbiri ile uyum içinde çalışmasını sağlayarak ihtiyaç duyduğunuz sağlığı sunar. Üstelik B12 eksikliği sebebiyle ortaya çıkabilecek depresyon, anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklara karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir.