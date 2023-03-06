Domuz Gribi Belirtileri - Domuz Gribi (İnfluenza) Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Ortaya Çıkar?

Domuz gribi belirtileri hakkında bilgi sahibi olunsa bile bazı belirtileriyle de bilinmeyen yönleri bulunan birtakım gelişmelerden oluşur. Domuz gribi nasıl başlar? Sorusuna yanıt vermek bu noktada güçleşir çünkü normal grip ile benzerlikler taşıyabilir. Peki domuz gribi belirtileri kaç günde ortaya çıkar? Domuz gribi hakkında detaylı bilgilere yer verdiğimiz içerikte İnfluenza belirtileri neler? konusuna da değindik.

Domuz Gribi Belirtileri

Domuz gribinin belirtileri ya da semptomları farklı grip türleri ile bazı benzerlikler gösterir, bu da tanıyı koymayı zorlaştıran bir etken olarak bilinir. Domuz gribi yani İnfluenza belirtilerinin arasında öksürük, titreme, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, vücut ağrısı ve gözlerde kızarma bulunmaktadır. Bazı vakalarda ateşin yükseldiği de görülmektedir. Virüsün varlığına işaret eden bu belirtiler genelde hastalığa yakalandıktan ortalama bir ila üç gün geçtikten sonra ortaya çıkmaya başlar.

Domuz Gribi Neden Olur?

Grip ya da diğer adıyla influenza virüsleri, kişinin burun, boğaz ve akciğer bölgelerini kapsayan iç hücreler yoluyla bulaşmaktadır. Domuz gribinin etkilediği damlacıkları soluyan ya da bir yüzeyden kapan insanlar bu şekilde virüsü vücuda almış olurlar. İsim benzerliği dolayısıyla domuz gribinin domuz eti yemek ile ilgili bir ilgisi olduğu düşünülebilir ama aslında ikisinin birbirini tetikleyici bir unsuru yoktur.

Çok fazla sayıda insan domuz gribinden etkilenmişse ve kişiler bu bölgede yaşamlarını sürdürüyorlarsa domuz gribini kapma olasılıkları yüksektir. Bulaşıcılık özelliği yüksek olan İnfluenza, domuzlarla yakın temasta olan domuz yetiştiricilerinden, kesicilerden ya da veterinerlerden kapılabilir çünkü bu insanlar toplumda domuz gribi kapma olasılığı en yüksek olan kişilerdir.

Domuz Gribi Nasıl İyileşir?

Domuz gribine yakalandığı tespit edilen kişiye ilk olarak doktor tarafından antiviral ilaçlar verilir ve bu reçetedeki ilaçlar virüsle savaşmaya başlar. Fakat hastanın bu antiviral ilaçlara direnç göstermesi yüksek bir ihtimaldir ve bunun gerçekleşmesi durumunda ek ilaçlara başvurulabilir.

Kişi, hastalığa bağlı olarak nefes daralması yaşıyorsa solunum takviyesi verilebilir, kişinin yoğun bir halsizlik yaşadığı durumlarda ise serum tedavisi yapılabilir ve hastanın virüsle mücadele etmesi için direncinin arttırılması amaçlanabilir.

Eğer kişiler domuz gribi belirtilerini kendilerinin taşıdığını düşünüyorsa çok geç olmadan bir uzman hekime başvurmalı ve gerekli tetkikleri yaptırmalıdırlar.