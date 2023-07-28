Bu besinin dondurulmuş hali 5 kat daha faydalı! Vücuttaki tüm toksini atıyor

Limonu genellikle suyu için kullanırız. Salataya, çorbaya sıkar ya da limonata yaparız. Ardından da suyu sıkılan limonun geri kalan kısmı atık haline dönüşür. Ancak suyuna göre daha fazla besin içeren dondurulmuş ve kabuğuyla rendelenen limon, birçok hastalıkla mücadele eden bileşikleri içeriyor, kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olabiliyor.