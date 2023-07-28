Bu besinin dondurulmuş hali 5 kat daha faydalı! Vücuttaki tüm toksini atıyor

Limonu genellikle suyu için kullanırız. Salataya, çorbaya sıkar ya da limonata yaparız. Ardından da suyu sıkılan limonun geri kalan kısmı atık haline dönüşür. Ancak suyuna göre daha fazla besin içeren dondurulmuş ve kabuğuyla rendelenen limon, birçok hastalıkla mücadele eden bileşikleri içeriyor, kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olabiliyor.
Uzmanlar, limondan en yüksek verimi alabilmek için dondurup rendelemek gerektiğinin altını çiziyor.
Limon, içindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekleyip, cilt sağlığını korur. Güçlü bir antibakteriyal olan pektin lifini içerdiği için sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Pektin sayesinde iştah kontrolünü sağlayarak zayıflamaya ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olabilir.
DONMUŞ KABUKLU LİMONUN FAYDALARINDAN BİRİ DE…
Dondurarak rendelediğiniz limon, stresi önlemeye yardımcı olur. Vücuttaki toksinleri giderir ve vücudunuzu dinçleştirir. Rendelediğiniz donmuş limon, yüksek besin içeriğine sahiptir. Bu sayede düzenli tüketildiğinde iltihabı kurutmaya yardımcıdır. Enfeksiyon tedavisinde etkilidir.
Yapılan araştırmalara göre, limon kabukları vücudumuzdaki zehirli atıkları ortadan kaldırma konusunda yüksek bir potansiyele sahiptir. Limonun kabuğu, karaciğer yağlarını, trigliserid düzeylerini, kolesterol seviyesini azaltır; kanserli hücrelerle mücadele eder ve damar yapısını korumaya yardımcı olur.
Dondurulmuş limon, bağırsak kurtlarına karşı tedavi edici etkisi vardır, vücuttaki toksinleri giderir.