Dönüşümlü Ateş Düşürücü Kaç Saatte Bir Verilir? Çocuklara ve Bebeklere Dönüşümlü Ateş Düşürücü Kullanımı Nasıl Olmalı?

Bakteri ve virüs kaynaklı enfeksiyonların neden olduğu yüksek ateş söz konusu olduğunda, dönüşümlü ateş düşürücü kaç saatte bir verilir sorusu önem kazanır. Çocuklarda dönüşümlü ateş düşürücü kullanımı, yeni anne ve baba olan bireyler için merak uyandırıcıdır. Yanlış kullanımı önlemek ve zararlarından kaçınmak için iki ateş düşürücü arası kaç saat olmalı mutlaka bilinmelidir. Farklı iki ateş düşürücü ne kadar arayla verilir? İşte ayrıntılar…

Dönüşümlü Ateş Düşürücü Kaç Saatte Bir Verilir?

Bebeklerde ve küçük yaştaki çocuklarda yüksek ateşin en önemli nedeni, bakteriyel ve viral enfeksiyonlardır. Gribal enfeksiyon, üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu (ishal), idrar yolu enfeksiyonu ve kulak enfeksiyonu yüksek ateşe neden olan önemli rahatsızlıklardır. Ateşi yükselen küçük çocuklara zamanında müdahale etmemek ise havale gibi tehlikeli durumların meydana gelmesine neden olabilir. Bu durum, beyinde kalıcı hasara ve sakatlığa sebep olabilir. Üstelik epilepsi (sara) hastalığına yakalanma riski yüksek olanlar, havale geçiren çocuklar ile yetişkinlerdir. Ancak ateşli havale en çok 0-6 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Bundan dolayı, yüksek ateşin nedeninin tespit edilmesi için mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Yüksek ateşi olan çocuğa ilk etapta ateş düşürücü vermek gerekir. Ancak uzmanlar günde en fazla 4 defa kullanılabileceğinin altını çizmektedir. Çocuğun kilosu göz önünde bulundurularak kilogram başına 5-10 mg dozda ateş düşürücü verilmelidir. Her doz için aradan en az 4 saat geçmesi gerekir. Sadece ateş düşürücü değil, ılık suyla duş aldırmak, nemli bezle kompres yapmak gibi yöntemlere de başvurulabilir. Tüm bunlara rağmen çocuğun ateşi hala düşmüyor ise o zaman bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

Çocuklarda Yüksek Ateş Belirtileri Neler?

Yüksek ateş, vücut ısısının 38°C'den daha yüksek olmasıdır. Küçük çocuklardaki olması gereken seviye ise 36.5°C ile 37.5°C arasıdır. Yüksek ateş bir hastalık değil, hastalık belirtisidir. Ateşi yükselen çocuklarda şu durumlar gözlenebilir:

Yorgunluk

Nefes alıp vermekte zorlanma

İştahsızlık

Solgunluk

Baş ağrısı

Sinirlilik

Uyuyamama

Deride mavileşme, kızarıklık ve benek oluşumu

Kusma

Hiç durmadan ağlama (bebeklerde)

El ve ayaklarda soğukluk