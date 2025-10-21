Dünya nüfusunun 3’te 1’i risk altında! İyot eksikliği sessizce vuruyor

İyot eksikliği, fark edilmeden ilerleyen ama ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen küresel bir problem olarak dikkat çekiyor. Tiroid hormonlarının üretimi için vazgeçilmez bir mineral olan iyot, metabolizma, büyüme ve beyin gelişimi gibi hayati süreçlerde kritik rol oynuyor. Ancak uzmanlara göre, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri iyot eksikliği riski altında yaşıyor.

İHA Giriş Tarihi: 21.10.2025 14:50 PAYLAŞ ABONE OL

İyot eksikliği, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve çoğu zaman fark edilmeyen önemli bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Endokrinoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, "21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Bozukluklarını Önleme Günü" kapsamında yaptığı açıklamada, iyotun vücut için hayati önem taşıdığını belirtti.



"DÜNYA NÜFUSUNUN 3'TE 1'İ RİSK ALTINDA"

Uzm. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, iyotun tiroid hormonlarının üretimi için vazgeçilmez bir mineral olduğunu belirterek, "Tiroid bezi iyot sayesinde T3 ve T4 hormonlarını sentezler. Bu hormonlar, metabolizma, büyüme ve beyin gelişimi gibi hayati süreçleri düzenler. Ancak dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri iyot eksikliği riski altında yaşamaktadır" dedi. Yazıcıoğlu, Türkiye'de de bazı kırsal bölgelerde bu sorunun görüldüğünü, ancak tuz iyotlama programları sayesinde büyük oranda kontrol altına alındığını kaydetti.



"BELİRTİLER SİNSİ İLERLER"

İyot eksikliğinin genellikle fark edilmeden ilerlediğini belirten Yazıcıoğlu, "Yorgunluk, saç dökülmesi, kilo artışı, konsantrasyon güçlüğü gibi belirtiler başka rahatsızlıklarla karıştırılabilir. Ancak uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" ifadelerini kullandı.





"FAZLASI DA ZARAR"

İyotun eksikliğinin olduğu kadar fazlasının da zararlı olabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Yazıcıoğlu, "İyot ihtiyacı yaş, cinsiyet ve yaşam evresine göre değişir. Günlük üst sınır yetişkinlerde bin 100 mikrogramdır. Fazla iyot, hipertiroidizm veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle takviye kullanılmadan önce mutlaka uzmana danışılmalıdır" şeklinde konuştu.



"HER YAŞ GRUBUNUN İHTİYACI FARKLI"

Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Endokrinoloji Derneği'nin rehberlerine göre önerilen günlük iyot miktarlarını paylaşan Yazıcıoğlu, "Yetişkinlerde günlük 150 mikrogram iyot yeterlidir. Hamile kadınlarda bu miktar 220 mikrograma, emziren annelerde 290 mikrograma çıkar. Çocuklarda 90-120, ergenlerde ise 120 mikrogram iyot alınması gerekir" dedi.