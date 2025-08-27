Duşu böyle almak kalp krizini tetikliyor! Sakın bu hatayı yapmayın...

"SOĞUK DUŞ SONRASI BAŞ DÖNMESİ VE ÇARPINTIYA DİKKAT" Doç. Dr. Çakmak, "Ani baş dönmesi, çarpıntı veya nefes darlığı yaşayan kişilerin, vücudun soğuk şoka aşırı tepki verdiğini bilmeleri gerekir. Baş dönmesi tansiyonun kısa süreli dalgalanmasından, çarpıntı kalp atım hızının ani yükselmesinden, nefes darlığı ise göğüs kaslarının ani kasılmasından kaynaklanabilir. Bu belirtiler tekrar ederse mutlaka kardiyoloji kontrolü gerekir" dedi.



DUŞTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAĞLIK KURALLARI

Doç. Dr. Çakmak, soğuk duşun vücutta şok etkisi oluşturmaması için şu kurallara uyulması gerektiğini söyledi: "Duşa ılık suyla başlayın, su sıcaklığını yavaş yavaş düşürün. Önce eller, kollar, ayaklar gibi uç bölgelerden başlayın, baş ve göğüs bölgesine ani soğuk temas vermeyin. Sabah uyanır uyanmaz değil, vücut biraz ısındıktan sonra duşa girin. Soğuk duş süresini 1-3 dakika ile sınırlayın. Aç veya çok tokken duş yapmayın. Duş sonrası yavaşça ısının, ani sıcak suya geçmeyin."



"KALP HASTALARI DUŞ SUYU SICAKLIĞINA DİKKAT ETMELİ"

Kalp hastaları için en güvenli duş sıcaklığının 33-37 dereceler olduğunu dile getiren Doç. Dr. Çakmak, "Ani sıcak-soğuk geçişler (kontrast duş) kalp hastalarında önerilmez. Ilık suda başlayıp hafif serin suyla bitirmek genellikle daha güvenlidir, ancak yeni bir rutin denemeden önce doktorunuza danışın" açıklamasında bulundu.

DENİZ VE HAVUZDA ANİ DALIŞ RİSKLERİ

Soğuk suya ani dalışın, soğuk duşun etkisini yoğunlaştırdığını anlatan Doç. Dr. Çakmak, "Ani damar büzülmesi göğüs ağrısını tetikleyebilir, tansiyon ve kalp atım sayısı yükselir, ritim bozuklukları oluşabilir, nefes kilitlenmesi görülebilir. Özellikle su sıcaklığı 20 derecenin altındaysa risk artar. Önce ayak, bacak ve kollarla suya yavaş girmek gerekir" ifadelerini kullandı.