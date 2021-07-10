Düzenli olarak tüketildiğinde diş çürüklerini ortadan kaldırıyor! Her gün bir adet...

Mutfağımızın vazgeçilmezi olan sarımsak, antibakteriyel yapısı sayesinde binlerce yıldır ilaç olarak da kullanılıyor. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı şifa olan sarımsak, her gün tüketildiğinde birçok sağlık sorununa karşı çözüm oluyor. İşte daha fazla sarımsak yemeniz için 4 önemli neden.

SAĞLIKLI DİŞLER



Araştırmalar, sarımsağın iltihaplı diş eti tedavisinde iyi bir alternatif tedavi olduğunu söylüyor. Antibakteriyel ve antiviral etkileri olan sarımsağı düzenli olarak tüketmek diş hastalıklarına karşı koruma sağlayacaktır. Zararlı miktropları öldüren sarımsak, diş etlerini kaybettiği sağlığına kavuşturacaktır.

ALZHEIMER RİSKİNİ AZALTIR

Düzenli olarak sarımsak tüketmek, beynin verimliliğini artırır ve alzheimer riskini en aza indirmeye yardımcı olur. Sarımsak beynin yaşlanmasını engelleyen minerallere sahip olduğu için hafızayı da güçlendirecektir.

YÜKSEK TANSİYONA KARŞI ETKİLİ



Sarımsak, damarları genişletir ve arter basıncını azalmaya yardımcı olur. Bu yüzden yüksek tansiyonu olan kişilere düzenli olarak sarımsak tüketimi önerili. Düzenli sarımsak yemek, kalp üzerindeki yükü de azaltacaktır. Sarımsak kalp dostu bir besindir. Kan dolaşımını hızlandırır ve kalp krizi riskini azaltır.

KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR

Kanser hücrelerinin gelişimini yavaşlatan sarımsak, özellikle pankreas ve kolon kanseri önleyici etkilere sahiptir. Karaciğer, akciğer ve safrakesesi gibi hayati organları güçlendirir.

