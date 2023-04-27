Eğer cildiniz böyle görünüyorsa kanser olabilirsiniz! En az bilinen belirtisi...

Uzmanların bahsettiği en az bilinen ancak dikkat edilmesi gereken kanser belirtileri arasında şunlar yer alıyor…
CİLDİN SARI GÖRÜNMESİ
Pankreas kanseri en yaygın kanser türü olmasa da inanılmaz derecede ölümcüldür. National Cancer Institute'ye, göre teşhis konulan kişilerin yalnızca yaklaşık %11,5'i beş yıl veya daha fazla hayatta kalabiliyor. Bu, pankreatik kanserin uyarı işaretlerini ve semptomlarını bilmenin çok önemli olduğu anlamına gelir.
Cildiniz sarı görünüyorsa, bu kötü bir işaret olabilir.Dr. Christopher J. DiMaio , "Sarılık, pankreas kanserinin en belirgin semptomlarından biridir" diyor. "Genellikle, hastalar bir gün bir arkadaşları gözlerinin sarı göründüğünü fark edene kadar kendilerini iyi hissederler, sonra doktora giderler ve ilerlemiş pankreas kanseriyle karşı karşıya kalırlar."
Pankreasın yakınında başlayan kanserler, safra kanalını tıkayabilir ve safra, yağları parçalamaya yardımcı olduğu ince bağırsağa ulaşamaz. Dr. DiMaio bu durumda, safra birikir ve cilt veya gözlerin sararmasına neden olan sarılığa yol açabileceğini söylüyor.
KARIN VEYA SIRT AĞRISI
Parmağınızın ucunu karnınızın üst kısmına, göğüs kemiğinizin hemen altına yerleştirin. Ardından parmağınızın vücudunuzun içinden geçerek omurganızı işaret ettiğini hayal edin.
Dr. DiMaio, pankreas kanseri hastalarının bu bölgede ağrıyı yaygın olarak hissettiğini söylüyor. "Acı tarif etmesi zor bir durum, ancak bu bölgede içsel, donuk bir ağrı veya karın yanlarında sırtınıza doğru yayılan bir ağrı varsa, bunu kontrol ettirmeniz gerekiyor" diyor.
Pankreasın gövdesinde veya kuyruğunda başlayan kanserler, yakındaki organlara baskı yaparak ağrıya neden olabilirler. Eğer kanser, pankreası çevreleyen sinirlere yayılırsa, bu bel ağrısına neden olabilir.
TUVALETİNİZDE DEĞİŞİKLİK VARSA
İdrarınız koyulaşmaya başlarsa (kahverengi veya pas rengi), bu fark etmeniz gereken pankreas kanseri belirtilerinden biri olabilir. Karaciğer tarafından yapılan ve kısmen safrayı oluşturan bir madde olan bilirubin kanda biriktiği için idrarın rengi koyulaşır.
MİDE BULANTISI VEYA KUSMA VARSA
Mideye baskı yapan kanser, gıdanın geçmesini zorlaştırarak kısmi bir tıkanıklığa neden olabilir. American Cancer Society'ye göre, bu durum mide bulantısı, kusma ve özellikle yemekten sonra daha kötüleşen ağrıya neden olabilir. Eğer bu semptomları düzenli olarak yaşıyorsanız, bu pankreas kanserinin belirtileri olabilir ve doktora görünmeniz önerilir.
YAKIN ZAMANDA TİP 2 DİYABET TEŞHİSİ KONDUYSA
Diyabet teşhisi, pankreas kanseri olacağınız anlamına gelmez, ancak artmış risk ile ilişkilidir. Bir çalışma, pankreas hastalarının %40'ına kanser teşhisi konmadan önceki aylarda diyabet teşhisi konduğunu buldu.
Pankreas insülin oluşturmaktan sorumludur, bu nedenle tümörün erken evreleri pankreasın insülin üretme yeteneğini etkileyerek diyabete neden olabilir, diye açıklıyor Dr. DiMaio.
AÇIKLANAMAYAN KİLO KAYBI YAŞIYORSANIZ
Aniden iştahınızı kapanıyor ya da canınız hiç yemek yemek istemiyor veya egzersiz düzeninizi değiştirmeden kilo veriyorsanız, doktorunuza görünün. Dr. DiMaio, bunların yaygın pankreas kanseri semptomlarından olduğunu söylüyor.