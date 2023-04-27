Eğer cildiniz böyle görünüyorsa kanser olabilirsiniz! En az bilinen belirtisi...

Pankreasın gövdesinde veya kuyruğunda başlayan kanserler, yakındaki organlara baskı yaparak ağrıya neden olabilirler. Eğer kanser, pankreası çevreleyen sinirlere yayılırsa, bu bel ağrısına neden olabilir.

TUVALETİNİZDE DEĞİŞİKLİK VARSA İdrarınız koyulaşmaya başlarsa (kahverengi veya pas rengi), bu fark etmeniz gereken pankreas kanseri belirtilerinden biri olabilir. Karaciğer tarafından yapılan ve kısmen safrayı oluşturan bir madde olan bilirubin kanda biriktiği için idrarın rengi koyulaşır.