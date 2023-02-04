Eğer suyun tadı size acı geliyorsa... Dikkat edin bu durum sizde de olabilir!

Dr. Fevzi Özgönül, "Tatlı bağımlılığında ateşe körükle gidiyoruz.Tatlı bağımlılığı o kadar kötüdür ki, dumanı isi yoktur, kişide çok büyük davranış değişikliği yapmaz dolayısı ile hiç kimseye sezdirmeden her yerde her ortamda bu bağımlılığı devam ettirebilirler. Ancak kişi kendisi bu bağımlılığı fark edip önlem almak isteyebilir" diyor.