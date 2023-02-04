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Eğer suyun tadı size acı geliyorsa... Dikkat edin bu durum sizde de olabilir!

Sağlıklı olmak adına tüketmemiz gereken gıdalar olduğu gibi uzak durmamız gerekenler de bulunuyor. Özellikle karşı koymadığınız bir tatlı yeme isteğiniz varsa, bu oldukça tehlikeli bir durum olan tatlı bağımlılığının işareti olabilir. Sürekli olarak şekerli ve tatlı yiyecekler tüketmek diyabetten kalp rahatsızlıklarına birçok hastalığa yol açabilir. Sizde de tatlı bağımlılığı olup olmadığını merak ediyorsanız Dr. Fevzi Özgönül, sizler için ipuçlarını paylaştı...

Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:45
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Eğer suyun tadı size acı geliyorsa... Dikkat edin bu durum sizde de olabilir!

Dr. Fevzi Özgönül, "Tatlı bağımlılığında ateşe körükle gidiyoruz.Tatlı bağımlılığı o kadar kötüdür ki, dumanı isi yoktur, kişide çok büyük davranış değişikliği yapmaz dolayısı ile hiç kimseye sezdirmeden her yerde her ortamda bu bağımlılığı devam ettirebilirler. Ancak kişi kendisi bu bağımlılığı fark edip önlem almak isteyebilir" diyor.

Tatlı bağımlısı olduğumuzu nasıl mı anlarız?

1- Çay ve kahve içerken mutlaka şeker ekliyorsanız

2- İçeceklerinizi genelde şekerli içeceklerden seçiyorsanız

3- Yemeklerden sonra mutlaka bir tatlı isteği geliyorsa

4- Çay veya kahve içerken yanında mutlaka bir şeyler yemek istiyorsanız

5- Sık başınız ağrıyor ve tatlı bir şey yediğinizde baş ağrınız geçiyorsa

6- Ekmek, makarna veya pilav olmadan doymuyorsanız

7- Market alışverişinizde sepetinizde mutlaka tatlı bir atıştırmalık varsa

8- Yolda giderken pastane veya unlu mamül dükkanlarını fark ediyorsanız

9- Evinizde veya iş yerinizde mutlaka tatlı bir atıştırmalık bulunuyorsa

10- Gece buzdolabını açıp bir parça da olsa tatlı yiyorsanız

11- Su içmeyi hiç sevmiyorsanız, suyun tadı size acı geliyorsa

12- Toz şekerini veya küp şekeri nadir de olsa tek başına yediğiniz oluyorsa;

Dikkat edin sizde tatlı bağımlılığı başladı demektir.

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