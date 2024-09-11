Egzamanın gizli kalmış çaresi! Cilt dokusunu yeniliyor

Uzmanlar, arı zehri ve propolisin, atopik dermatit, egzama gibi kaşıntılı cilt rahatsızlıklarında olumlu etkilerinden bahsetti.

İHA Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:15 PAYLAŞ ABONE OL

Sonbaharda cildin kuruması ve hassaslaşmasının oldukça yaygın olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, kuru cilt ve beraberinde görülen bazı cilt rahatsızlıkları da bu dönemde artış gösterdiğine işaret etti.

Bunların başında atopik dermatit, egzama gibi sorunlar geldiğini aktaran Kutlubay, "Atopik dermatit, çocukların yüzde 20-25'ini, erişkinlerin ise yüzde 2-3'ünü etkileyen, tekrarlayan egzama ve kaşıntı ile karakterize kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır ve atopik eğilimi olan kişilerde görülür. Atopik dermatitte; cilde iyi bir nem sağlanması, tedavinin ve lezyonların iyileştirilmesinin en önemli basamağıdır. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, arı zehri ve propolis gibi doğal maddelerin atopik dermatit ve diğer cilt problemlerinin tedavisinde etkili olabileceğini göstermektedir" dedi.