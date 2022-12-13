EKO İle EKG Aynı Şey Mi? EKG ve Ekokardiyografi (EKO) Arasındaki Fark Nedir?

Eko ekg farkı, bu kapsamda tetkik yaptıranların merak ettiği bir konudur. EKG ile eko aynı şey mi diye merak ediyorsanız iki terimin birbirinden tamamen farklı olduğunu söyleyebiliriz. Elektrokardiyografi nedir de muayene esnasında gündeme gelebilir. Ekokardiyografi ne demek sorusunu araştırırken doktorunuzdan da destek alabilirsiniz. Eko mu ekg mi daha ayrıntılı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

EKO EKG Farkı

EKO ve EKG, kalp ve damar hastalıkları uzmanlarının sağlıklı şekilde teşhis koyabilmesi için yapılan bir uygulamadır. EKG, kalp ritminin ölçülerek kayıt altına alınmasını sağlayan bir sistemdir. Ekokardiyografi yani kısaca EKO ise kalp kapaklarındaki bozukluktan kaynaklı olarak oluşan kalp yetmezliklerinin tanısının koyulmasında kullanılır. Yapılan ölçüm ve incelemeler ile kalp yapısı incelenebilir.

EKO Mu EKG Mi Daha Ayrıntılı?

EKO ve EKG, yukarıda da belirttiğimiz gibi birbirinden farklı sorunların teşhisi için kullanılan bir sistemdir. Eğer doktorun amacı kalbin çalışma ritmini görmek ve buna göre bir teşhis koymak ise EKG ölçümü daha mantıklıdır. Fakat kalbin genel yapısını görmek amaçlanıyorsa EKO çekiminin yapılması gerekir. Kalp yapısının görülmesinde EKO çekiminin çok daha ayrıntılı olduğunu söyleyebiliriz.

Kalp ve damar hastalıklarına doğru teşhis koyma anlamında geliştirilmiş birçok ölçüm ve cihaz vardır. EKO ve EKG de bu teşhisin yapılmasını kolaylaştıran iki ölçümdür. Söz konusu cihaz ve ölçümler günümüz ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap vermektedir.