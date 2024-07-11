Eksikliği körlüğe neden oluyor! Bu vitamin şahin gibi gözlerin sırrı...

Nüfus artışının çocuklarda önlenebilir körlük üzerinde beş etkisi bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Karaman, "İlki sağlık hizmetlerine erişim zorluğu. Dünyada artan nüfusla birlikte, özellikle dünyanın kırsal ve düşük gelirli bölgelerinde, göz sağlığı hizmetlerine erişim zorlaşıyor. İkincisi ise beslenme yetersizliğidir. Kaynakların kısıtlı olduğu kalabalık bölgelerde, A vitamini eksikliği gibi beslenme sorunları yaygınlaşıyor. Üçüncüsü de hijyen ve sanitasyon sorunlarıdır. Temiz su ve sanitasyon imkanlarının yetersizliği, trahom gibi enfeksiyöz göz hastalıklarının yayılmasına neden oluyor. Dördüncü olarak prematüre retinopatisidir. Artan doğum oranlarıyla birlikte, yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluk artıyor ve bu durum prematüre bebeklerin yeterli bakım alamamasına yol açabiliyor. Sonuncusu da erken teşhis ve tedavi eksikliğidir. Sağlık sistemlerindeki yetersizlikler, konjenital katarakt, konjenital glokom, retinablastom (göziçi tümörü) gibi erken müdahale gerektiren durumların zamanında tespit edilememesine neden oluyor" diye konuştu.