El ve ayaklardaki bu durum gizli şeker habercisi! Diyabete zemin hazırlıyor...

Gün içerisinde çok çabuk acıkmak, gergin hissetmek ve odaklanma güçlüğü gibi durumlar gizli şekerin habercisi olabilir. Kandaki şeker oranının şeker hastası olamayacak kadar düşük ancak normal bir bireye oranla yüksek olduğu anlamına gelen bu durum için Diyetisyen Ceren Karahan önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 08.03.2023 14:51 PAYLAŞ ABONE OL

Bir kişinin kan şekeri düzeyi normalden yüksek fakat diyabet tanısı konması için yeterli yükseklikte değilse bu durumda kişi gizli şeker hastası (pre-diyabetik) olarak tanımlanmaktadır. Yapılan açlık tokluk kan testeri sonuçları normal aralıkta değildir fakat tip 2 diyabet tanısı konulacak kadar yeterli olmadığı için gizli şeker adı verilmektedir. Bu bireyler diyabetli değildir fakat diyabet adayı olurlar. Bu sebeple gerekli önlemler alınmalıdır. İstatistiklere göre Türkiye'de her üç kişiden birinin gizli şekeri vardır.

Çok sık acıkma, açlığa tahammülün azalması gibi belirtiler sıklıkla görülür. Vücut ağırlığında artış, çok yemek yeme ihtiyacı, öfke atakları, halsizlik, odakta zorluk, el ve ayakta karıncalanma, uyuşukluk, yaraların geç iyileşmesi, ağızda kuruluk hissi, su tüketiminin normalden fazla olması durumu gibi belirtiler de göstermektedir. Açlık ve tokluk kan şekerleri arasında dalgalanmalar olduğundan bu dengesizlik sebebiyle tatlı yeme krizleri de meydana gelebilmektedir. En önemli semptomlardan biri de yorgunluk, halsizlik durumudur.