Eldeki uyuşma o hastalığın habercisi! Erken tedavi edilmezse kalıcı hasar bırakıyor...

Ortopedi ve Travmatoloji Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, "Karpal Tünel Sendromu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sendromun belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulunan uzmanlar, hastalığın şiddetine göre tedavide farklı yöntemler uygulandığını söyledi.

Karpal Tünel Sendromu el bileğinde bulunan median sinir olarak bilinen sinirin sıkışmasıyla olduğunu ifade eden Op. Dr. Tatar, "Median sinir, karpal tünel olarak da bilinen elin bilek-iç kısmında bulunur. Bu sinir elimizde sıkıştığı zaman uyarı gönderdiği birinci, ikinci ve üçüncü parmakta şiddetli uyuşma meydana gelir. Bu hastalıkta elin hareketi bozulmaz. Ama ilk üç parmakta ve yüzük parmağın yan kısmında hastalarda, uyuşma ve karıncalanma olur. Kilolu olan kişilerde, şeker hastalarında, elini çok fazla kullanan kişilerde, ağır işlerde çalışanlarda ve hamarat ev hanımlarında daha sık görülüyor" dedi.





"Erken müdahale edilmezse kalıcı hasara yol açabilir"

Sıkışmanın şiddetine göre tedavi uygulanması gerektiğini belirten Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, "Bu hastalığın belirtilerinin genelde hafif başlıyor. Tedavi edilmediği takdirde ilerliyor. Karpal tünel sendromunun en sık görülen belirtisi, özellikle gece elde uyuşma ve karıncalanma hissidir. Hastalığın tanısını koyarken sinirin sıkışan kısmını ortaya alıp, iki uca elektrot koyup iletimin geçip geçmediğini ve yavaşlayıp yavaşlamadığını EMG dediğimiz bir yöntemle ölçeriz. EMG dediğimiz yöntem bize hafif, orta ve ağır sıkışma şeklinde üç tane sonuç verir. Hafif sıkışma oluştuğu zaman başlangıçta el bilekliği, ilaç ve merhemlerle tedavi yaparız. Orta sıkışma oluştuğunda enjeksiyon, ağır sıkışmada ise genellikle kapalı ya da açık yöntemle ameliyat yaparız. Karpal tünel sendromunda günlük yaşamı zorlaştıracak ya da uyku düzenine müdahale edecek seviyede uyuşmalarda geciktirmeden mutlaka doktora başvurulmalıdır. Karpal tünel sendromu erken müdahale edilmezse ellerde kalıcı sinir ve kas hasarına ya da kaslarda hafif bir erimeye sebep olabilir" dedi.