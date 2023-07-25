Ellerdeki o his B12 eksikliğini işaret ediyor! Önüne geçmek için günde 1 adet tüketin…

TON BALIĞI

Ton balığı, yaygın olarak tüketilen bir balıktır ve protein, vitaminler ve mineraller dahil olmak üzere harika bir besin kaynağıdır. Özellikle derinin hemen altındaki kaslarda yüksek konsantrasyonlarda B12 vitamini içerir.

100 gram pişmiş ton balığı porsiyonu, vitamin için GD'nin %453'ünü içerir. Aynı porsiyon boyutu aynı zamanda iyi miktarda yağsız protein, fosfor, selenyum ve A ve B3 vitaminleri içerir. Konserve ton balığı da iyi miktarda B12 vitamini içerir. Aslında, suda konserve edilmiş bir kutu (142 gram) hafif ton balığı günlük günlük ihtiyacın %152'sini içerir.