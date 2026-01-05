Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Elleriniz ve dudaklarınız neden sürekli çatlıyor? Sebebi ortaya çıktı

Kış aylarında ellerinizde ve dudaklarınızda oluşan çatlakları çoğu kişi basit bir kuruluk olarak görüyor. Ancak uzmanlara göre bu sorun, soğuk hava ve yanlış bakım alışkanlıklarının birleşmesiyle cildi sessizce yıpratıyor. Düşen nem oranı, sıcak duşlar ve farkında olmadan yapılan hatalar; çatlama, kaşıntı ve hassasiyeti kaçınılmaz hale getiriyor. Peki cilt neden bu kadar hızlı kuruyor ve bu durumdan korunmak mümkün mü?

Ciltte kuruluk, çatlama, kaşıntı ve hassasiyet gibi sorunlarla kış aylarında oldukça sık karşılaşılıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, soğuk havanın cildi sessizce yıprattığını ancak doğru bakım alışkanlıklarıyla bu etkilerden korumanın mümkün olduğunu söyleyerek basit ama etkili önerilerde bulundu.



Soğuk hava ve düşük nem oranının cildin su kaybetmesine neden olduğunu kaydeden Dr. Kükürt, "Özellikle eller, yüz ve dudaklar daha hızlı kurur ve çatlayabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanımı yalnızca ihtiyaç halinde hatırlanmamalı, düzenli bir alışkanlık haline getirilmelidir. Kuru ciltler için yoğun içerikli, yağ bazlı, yağlı ve karma ciltler için ise su bazlı ürünler tercih edilmelidir. Soğuk hava, egzama gibi kronik cilt hastalıklarının şikayetlerini artırabilir; kaşıntı, kızarıklık ve pullanma daha belirgin hale gelir. Sert sabunlar ve alkol içeren temizleyiciler kış aylarında cildi tahriş edebileceğinden sabunsuz, cilt bariyerini koruyan ve nemlendirici özelliği olan temizleyiciler kullanılmalıdır" diye konuştu.