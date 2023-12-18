Ellerinizdeki bu hisse dikkat! Tavan yapan kan şekerinin işareti...



KAN ŞEKERİ ÖNERİLEN ARALIKTA OLMALI

Hastanın kan şekeri beş yüz olduğu zaman bile çok su içip idrara çıkmak dışında bir şikâyeti olmayabileceğini vurgulayan Koca, sözlerine şu şekilde devam etti: "Özellikle yaşı ileri erkek hastalar bunu prostatla ilişkilendirme eğilimine giriyorlar. O sebeple de tedavi gecikebiliyor. Biz her ne kadar diyabete bağlı çok büyük bir sıkıntı yaşamıyor olduğumuzu düşünsek bile damarlarımız bunu hissediyor ve yaralanmalar söz konusu olmaya başlıyor. O sebeple 'Benim kan şekerim beş yüz olsa bile ben hiçbir şey hissetmiyorum hocam, tedaviye gerek yok' son derece yanlıştır. İki üç yıl bu şekilde rahatlıkla dolaşırsınız ama dördüncü yılda kalp krizi geçirebilirsiniz. Körlük yaşayabilirsiniz, Böbrek yetmezliğine gidebilirsiniz. Sinirleriniz zedelendiği için hissiyatınız bozulabilir. Ayaklarınız yaralanabilir, ayaklarınızı maalesef kesmek durumunda kalabilir. Bu sebeple diyabetik hastalara önemle ricam düzenli doktor kontrolüne gidip kan şekerlerini önerilen aralıkta tutmak hususunda hassasiyet göstermeleridir"