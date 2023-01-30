EMG Nasıl Çekilir? EMG Nedir, Kaç Dakika Sürer ve Ne İçin Çekilir, Acı Verir Mi?

Emg nasıl çekilir hakkında doktorlar vücuttaki sinyallere ulaşabilmek için bazı sinirlere ihtiyaç duyar. Sinir yapısı hassastır ve EMG acı verir mi diye düşünülebilir. Hatta Emg kaç dakika sürer içinde bazı tedirginlikler yaşanabilir. Fakat emg nedir nasıl çekilir tam anlamıyla öğrenildiğinde endişe edilmemesi gerektiği anlaşılacaktır. emg nasıl yapılır için sadece sinirler değil kaslarda dahil edilmelidir. Bu işlem bazı hastalıkları bulmaya yardımcı olur. Dolayısıyla EMG ile hangi hastalıklar teşhis edilir sağlık için değerlidir.

EMG Nasıl Çekilir?

Sağlıkta bilinmesi gereken bazı önemli testler vardır. Yapılacak bu testler birçok hastalığın erken teşhisine imkân sağlamaktadır. Bu gibi birçok durum düşünülerek tıp için testlerin öneminden bahsetmek mümkündür. Ayrıca EMG yani elektromiyografi sağlık için önemli bir alana sahiptir. Çünkü bu işlem ile birçok önemli hastalıklar tespit edilmektedir. İki farklı şekilde EMG'nin nasıl çekildiğinden bahsetmek mümkündür. Bu konuda ise vücuttaki sinir ve kaslar devreye girer. Vücuttaki birtakım sinirlere elektronik akım sağlayacak unsurlar yerleştirilir. Daha sonra sinirlere elektrik akımı verilir ve EMG'nin sinire uygulanması bu şekilde gerçekleşir. Kas için EMG'nin nasıl gerçekleştiği yönünde iğneden söz etmek mümkündür. Vücuttaki uygun bir kasa iğne yerleştirilir ve EMG çekilir. Vücuttaki sinyallerle aynı olarak kaslardaki elektriksel değer incelenir.

EMG Nedir, Kaç Dakika Sürer ve Ne İçin Çekilir, Acı Verir Mi?

EMG için kısaca vücuttaki belli başlı sinirlere ve kaslara elektriksel bir akım verilerek ölçümü gibi bir tanım yapılabilir. EMG'nin bazı hastalıkların teşhisinde fayda sağlamaktadır. Bel ve boyun fıtığı, böbrek hastalığı, sinir yaralanmaları ve şeker hastalığı gibi birçok hastalığın teşhisi için EMG çekilmektedir. Eğer diyabet, beyin ve boyun fıtığı, sinir sıkışması gibi rahatsızlıklar var ise EMG çekilmeye de ihtiyaç vardır. Yukarıda da bahsedildiği üzere sinir ve kaslar üzerinden EMG çekilir ve elektriksel bir akım ile çekilir. Bu nedenle belki hafif bir acı olabilir. Son olarak EMG çekilme süresi değişkendir. Dolayısıyla ortalama 15 dakika ile 1,5 saat arasında değişmektedir.