En çok erkeklerde görülüyor! Geceleri ortaya çıkan bu belirtiye dikkat

Son dönemde uyku apnesi yaşayan kişilerin ülkemizde bir hayli yükselmiş durumda olduğu belirtilirken konunun uzmanları ise bu hastalığın asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 03.08.2024 11:32 PAYLAŞ ABONE OL

Konuyla ilgili açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kişi eğer gece horluyorsa, sabah yorgun olarak uyanıyorsa; yani hiç uyumamış gibi, dinlenmemiş gibi kalkıyor ve gün boyu özellikle pasif kalınan ortamlarda kişinin uykusu geliyor ve içi geçiyorsa, bu sırada kişiyi dışardan izleyen birisi uyku sırasında kendisinin nefes alamadığını ve nefesinin durduğunu söylüyorsa bu kişide uyku apnesi var demektir."

"Bunun anlaşılması için bir uyku testinin yapılması gerekiyor, bu önemli. Çünkü uyku apnesi gerçekten sağlığımızı çok yönlü bir şekilde riske atmaktadır. Eğer zamanında teşhis edilip tedavi edilmezse uyku apnesi kişiyi yorar. "