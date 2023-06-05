En Etkili Yüz Yogası Hareketleri - Yüz Yogası Nasıl Yapılır, Her Gün Yapılır Mı, Kaç Dakika Yapılmalı?

En etkili yüz yogası hareketleri günden güne araştırılmakta ve farklı yöntemler de kullanarak verimin arttırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Peki ya yüz yogası hareketleri genel olarak nelerdir? halk arasında en fazla uygulanmaya başlayan hareketlerden biri olan yüz yogası hakkında merak edilen yüz yogası kaç dakika yapılmalı sorusuyla birlikte hazırladığımız bu içerikte tüm bu soruların yanıtlarıyla birlikte yüz yogası her gün yapılmalı mı problemine de değindik.
Yüz yogası genel anlamda kişinin yüz kaslarını kuvvetlendirmek, esnekliğini arttırmak ve yüzün daha genç daha sağlıklı gözükmesi için yapılır. Bazı hareketler de bu amaca en fazla hizmet eden, yüz kaslarını en doğru şekilde çalıştıran hareketlerdir. Bunları detaylıca araştırarak aşağıda listeledik.
Yüz yogasının ne sıklıkla yapılacağı aslında kişinin kendisine bağlıdır. Kimi insanlar her gün yüz yogası yapmayı tercih ederken bazı insanlar da haftada birkaç defa yüz yogası yapmayı, ya da haftada bir kez yapmayı tercih edebilirler. Yani yüz yogasının her gün yapılması bir zorunluluk değildir ve tamamen kişinin kendi tercihidir.
Bilindiği gibi kaslar spora da yogaya da ilk başlandığında eğer kişinin hareketsiz bir hayatı varsa ham halde olacaktır. Tüm bu nedenlerden ötürü yeni yüz yogasına başlayan birine 10 ila 15 dakika arası yüz yogası yapması ve ilk günler bunun üstüne çıkmaması önerilir.
Kaslar alıştıktan ve yüz yogası artık bir rutin haline geldikten sonra 30 dakikaya kadar uzatılabilir.