En Etkili Yüz Yogası Hareketleri - Yüz Yogası Nasıl Yapılır, Her Gün Yapılır Mı, Kaç Dakika Yapılmalı?

En etkili yüz yogası hareketleri günden güne araştırılmakta ve farklı yöntemler de kullanarak verimin arttırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Peki ya yüz yogası hareketleri genel olarak nelerdir? halk arasında en fazla uygulanmaya başlayan hareketlerden biri olan yüz yogası hakkında merak edilen yüz yogası kaç dakika yapılmalı sorusuyla birlikte hazırladığımız bu içerikte tüm bu soruların yanıtlarıyla birlikte yüz yogası her gün yapılmalı mı problemine de değindik.

En Etkili Yüz Yogası Hareketleri

Yüz yogası genel anlamda kişinin yüz kaslarını kuvvetlendirmek, esnekliğini arttırmak ve yüzün daha genç daha sağlıklı gözükmesi için yapılır. Bazı hareketler de bu amaca en fazla hizmet eden, yüz kaslarını en doğru şekilde çalıştıran hareketlerdir. Bunları detaylıca araştırarak aşağıda listeledik.

Yanak Şişirme: Ağız dolusu bir hava alınır ve yanaklar şişirilir. Yanaklar bu şekilde şişirildiğinde şişirilip birkaç saniye beklenildiğinde yanak kasları güçlenecek ve sarkmalar azalacaktır. Boyun Germe: Baş yavaşça geriye doğru itilir ve çene yukarı kaldırılır. Bu pozisyonda birkaç saniye beklenilir ve baş normal pozisyonuna döndürülür. Bu hareket sayesinde kaslar güçlendirilir ve boyun sarkmaları azalır. Alın Sıkıştırma: Kişi alnını yavaşça kırıştırır ve arkasından eller alnın üzerine konur. Parmaklar, alnın üzerine yumuşak bir basınç uygular ve alın aşağı doğru itilir. Bunun sonucunda alın kasları çalışır ve kırışıklıklar azalır. Yüz Yoga Nefesi: Derin bir nefes alıp ağız genişçe açılır. Ağız açık vaziyette dudaklar kısmen birleştirilir ve yavaş bir şekilde nefes ağızdan verilir. Bu hareket sonucunda yanak ve dudak kasları çalışarak yüzü gençleştirir. Göz Çevresi Masajı: İki işaret parmağı alnın ortasına yerleştirilir ve göz kapaklarının üstündeki kaslara yumuşak bir biçimde basınç uygulanarak göz çevresinde dairesel hareketler yapılır. Bu hareket sonucunda göz çevresi kasları gevşeyecek ve gözaltı torbaları azalacaktır. Dudak Esnetme: Dudaklar sıkıca birleştirilir ve öne doğru itmeye çabalanır. Bu şekilde birkaç saniye beklenir ve dudak kasları serbest bırakılır. Bu eylem sonucunda dudak kasları güçlenecek ve dudak çizgileri azaltılacaktır.

Yüz Yogası Her Gün Yapılmalı Mı?

Yüz yogasının ne sıklıkla yapılacağı aslında kişinin kendisine bağlıdır. Kimi insanlar her gün yüz yogası yapmayı tercih ederken bazı insanlar da haftada birkaç defa yüz yogası yapmayı, ya da haftada bir kez yapmayı tercih edebilirler. Yani yüz yogasının her gün yapılması bir zorunluluk değildir ve tamamen kişinin kendi tercihidir.

Yüz Yogası Kaç Dakika Yapılmalı?

Bilindiği gibi kaslar spora da yogaya da ilk başlandığında eğer kişinin hareketsiz bir hayatı varsa ham halde olacaktır. Tüm bu nedenlerden ötürü yeni yüz yogasına başlayan birine 10 ila 15 dakika arası yüz yogası yapması ve ilk günler bunun üstüne çıkmaması önerilir.

Kaslar alıştıktan ve yüz yogası artık bir rutin haline geldikten sonra 30 dakikaya kadar uzatılabilir.