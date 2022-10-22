En güçlü hafızanın sırrı bu baharatta! Beyninizin her hücresini yeniliyor

Bununla birlikte, bilişsel sağlığınız hala yerindeyken hafızanızı geliştirmenin yolları bulunuyor. Bunlardan bazıları ise mutfağınızda bulunuyor. Hangi baharatın beyin gücünü gerçekten artırabileceğini ve tüketimin hangi faydaları bir arada sunduğunu öğrenmek için işte ayrıntıları…

UZMANLARA GÖRE BİRKAÇ BAHARAT HAFIZANIZ İÇİN GEREKLİ

Hafıza düzeyinizde kayıp yaşamamak için kilerinizde bulunan bazı baharatlardan büyük oranda yararlanabileceğiniz gösteriyor. Massachusetts General Hospital'da beslenme psikiyatristi ve beslenme ve yaşam tarzı psikiyatrisi direktörü Uma Naidoo , "Mutfak dolabınız, beyin sağlığı ve işleyişi üzerindeki olumlu etkilerle bağlantılı bir dizi baharat içeriyor " diyor.

Harvard Health Publishing'in de yazdığı gibi; naharatlar ve şifalı bitkiler, insan diyetlerinin ve geleneksel sağlık uygulamalarının güvenli bir bileşeni olarak uzun bir geçmişe sahiptir. Bunların beyin üzerindeki etkileri önemli olabilir ve yaygın baharatlarda bulunan bileşiklerin ilaç olarak kullanılma potansiyelini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var.