En güçlü hafızanın sırrı bu baharatta! Beyninizin her hücresini yeniliyor

Bununla birlikte, bilişsel sağlığınız hala yerindeyken hafızanızı geliştirmenin yolları bulunuyor. Bunlardan bazıları ise mutfağınızda bulunuyor. Hangi baharatın beyin gücünü gerçekten artırabileceğini ve tüketimin hangi faydaları bir arada sunduğunu öğrenmek için işte ayrıntıları…
UZMANLARA GÖRE BİRKAÇ BAHARAT HAFIZANIZ İÇİN GEREKLİ
Hafıza düzeyinizde kayıp yaşamamak için kilerinizde bulunan bazı baharatlardan büyük oranda yararlanabileceğiniz gösteriyor. Massachusetts General Hospital'da beslenme psikiyatristi ve beslenme ve yaşam tarzı psikiyatrisi direktörü Uma Naidoo , "Mutfak dolabınız, beyin sağlığı ve işleyişi üzerindeki olumlu etkilerle bağlantılı bir dizi baharat içeriyor " diyor.
Harvard Health Publishing'in de yazdığı gibi; naharatlar ve şifalı bitkiler, insan diyetlerinin ve geleneksel sağlık uygulamalarının güvenli bir bileşeni olarak uzun bir geçmişe sahiptir. Bunların beyin üzerindeki etkileri önemli olabilir ve yaygın baharatlarda bulunan bileşiklerin ilaç olarak kullanılma potansiyelini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var.
UMUT VERİCİ BİR ÇALIŞMANIN SONUÇLARI
Amerikan Geriatrik Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan 2018 tarihli bir araştırmaya göre, zerdeçalın ana aktif maddesi olan kurkumin, hafızanızı geliştirebilir ve bilişsel işlevi koruyabilir. Araştırmacılar, kurkuminin anti-inflamatuar özellikleri beyni nörodejenerasyondan koruyabildiği için, bunun demansı olmayan yetişkinlerde hafıza üzerindeki etkisini inceledi ve beyin amiloidi ve tau birikimi üzerindeki etkisini araştırdı.
Ekip, 18 aylık çalışma için yaşları 51 ila 48 arasında değişen 40 kişiyi kaydetti ve gruba günde iki kez 90 mg kurkumin veya plasebo alma talimatı verdi. Zerdeçal ile ilişkili bilişsel faydalar öneren önceki araştırmalara dayanarak, kurkuminin bilişsel olarak sağlıklı yetişkinlerde gelişmiş hafıza ve dikkate yol açabileceğini buldular.
Ekip, "epidemiyolojik çalışmalar, köri içinde kurkumin tüketen Hintli insanlarda Alzheimer hastalığının daha düşük bir prevalansını ve yaşlı yetişkinlerde diyet köri tüketimi ile daha iyi bilişsel performans arasında bir bağlantı olduğunu ve kurkumin tüketiminin nöroprotektif faydalar sağlayabileceği hipotezini desteklediğini gösteriyor" diye yazdı.
KURKUMİN BİLİŞSEL GELİŞMEYE YARDIMCI OLABİLİR
Bilim insanları, bilişsel gelişimin biyobelirteçlerini belirlemek için FDDNP-PET taramaları olarak bilinen tedavi öncesi ve sonrası beyin taramaları gerçekleştirdiler. Bulgularının "davranışsal ve bilişsel faydaların, ruh halini ve hafızayı modüle eden beyin bölgelerinde plak ve karışıklık birikimindeki azalmalarla ilişkili olduğunu öne sürdüğünü" söylediler.
Amiloid ve tau birikintileri, beyinde Alzheimer hastalığıyla ilişkili ve hatta Alzheimer hastalığına neden olabilen yapışkan protein plaklarıdır. Bununla birlikte, araştırmacılar ayrıca kurkuminin anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklerinin faydalarının arkasında olabileceğini de kaydetti.
BİR TAKVİYE OLABİLİR
Araştırmacılar, kurkuminin doğrudan zerdeçal yoluyla tüketildiğinde faydaları üzerine yapılan önceki araştırmaların karışık sonuçlar verdiğini kaydetti. Bununla birlikte, çalışmaları, bağırsak endotel geçirgenliğini artırmak için tasarlanmış biyolojik olarak kullanılabilir bir kurkumin formu olan Theracurmin'e odaklandı. Bu oldukça emici kurkumin formunu kullanmanın, çalışmalarının sonucunu iyileştirdiği sonucuna varmışlardır.
Diyetinize kurkumin eklemenin veya sağlık rutininize kurkumin takviyelerinin eklenmesinden fayda sağlayıp sağlayamayacağınıza dair sorularınız varsa doktorunuzla konuşun.