Endoskopi Aç Karnına Mı Yapılır? Endoskopi İçin Kaç Saat Aç Olmak Gerekir?

Endoskopi, mide ve bağırsak hastalıklarının teşhisinde kullanılan bir araçtır. Ucunda kamera bulunan bu araç organların içini incelediği için "Endoskopi aç karnına mı yapılır?" sorusu ortaya çıkar. Kendisine endoskopi yapılacak kişilerin açlık durumuna dikkat etmesi gerekir. Bu durumda yanıtı merak edilen "Endoskopi için kaç saat aç olmak gerekir? Endoskopiden önce neden su içilmez?" soruları ortaya çıkar. İşte detaylar…

Endoskopi Aç Karnına Mı Yapılır?

Endoskopi, ucunda kamera yer alan ve yaklaşık olarak bir metre uzunluğunda olan bir cihazdır. Bu cihaz ağızdan verilir; yemek borusu, onikiparmak bağırsağı ve mide rahat bir şekilde incelenir. Bu tetkik yapılmadan önce ise doktor daha kolay yapabilmek adına bazı kuralları beyan eder. Beyan edilen bu kurallar içerisinde endoskopi aç karna yapılmalıdır da yer alır. Çünkü mide ve bağırsakların boş olması daha rahat bir inceleme sağlamaktadır.

Endoskopi İçin Kaç Saat Aç Olmak Gerekir?

Endoskopinin rahat görülebilmesi için hastanın aç olması gereklidir. Ancak 1 2 saatlik bir açlık bunun için yeterli olmaz çünkü midenin boşalması için ortalama 4 saat gereklidir. Ancak rahat bir endoskopi incelenmesi için işlem öncesinde 6- 8 saatlik açlık gereklidir.

Endoskopiden Önce Neden Su İçilmez?

Endoskopiden önce rahat bir inceleme sağlanabilmesi için midenin, bağırsağın boş durumda olması gerekir. Çünkü herhangi bir madde varlığında kameranın görüşü bozulabilir. Bu nedenle endoskopiden 8 saat önce bir şey yenilip içilmez.