Endoskopi Ve Kolonoskopi Aynı Anda Yapılır Mı? Endoskopi Ve Kolonoskopi Birlikte Yapılabilir Mi?

Tıpta hastalıkların tanısı ve tedavisinde kullanılan çok sayıda cihaz vardır. Bunlar arasında en yaygın cihazlardan olan endoskopi ve kolonoskopinin ne olduğu merak edilmiştir. Endoskopi ve kolonoskopi aynı anda yapılır mı sorusu da bu noktada önem taşımıştır. Her iki cihazın mantığı aynı olsa da bazı konularda farklılık da gösterecektir. Hastalığın teşhisi konusunda doktor tarafından verilen bu iki cihaz kontrolünün aynı anda mı yoksa farklı zaman dilimlerinde mi yapıldığı da kafalarda büyük soru işareti olmuştur. Her iki cihazın uygulamasından önce ve sonra hastalar tarafından uyulması gereken bazı kurallar dikkat çekmiştir. Her ki cihaz hakkında araştırma yapan kimseler her iki cihaz aynı gün olur mu sorusuna dair meraklarını gidermeye çalışmıştır.

Endoskopi ve Kolonoskopi Aynı Anda Yapılır Mı?

Endoskopi ve kolonoskopi cihazlarının ne olduğu ve aynı anda mı yapıldığı gibi sorular kullanıcılar tarafından merak edilip, araştırılmıştır. Her iki cihaz endoskopik denilen ışık kaynağı ve kamerası olan bir tüp aracılığıyla sindirim sitemi bölümlerinin görüntülenmesini sağlar. Her iki cihazın belirli farkları da dikkat çekecektir. Endoskopi üst sindirim içindir ve ağız ve boğazdan ilerletilerek yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının üst kısımlarını inceler. Endoskopun makat bölgesinden ilerletilerek rektum ve diğer kalın bağırsak bölümlerinin incelenmesine kolonoskopi denilir. Çok sık merak edilen durum ise, her iki yöntem aynı anda yapılabilir.

Endoskopi ve Kolonoskopi Aynı Gün Olur Mu?

Hastanede belirli şikayetler sonucunda bazı hastalar endoskopi, kolonoskopi veya her ikisinden birisini yaptırabilir. Her iki sistemin aynı yapılıp yapılmayacağı da büyük merak konusudur. Her iki sistem anestezi ile aynı anda uyutularak yapılabilir. Olağandışı bir durum olmadığı taktirde her iki işlem yarım saat içinde tamamlanmaktadır. Üst sindirim organlarının görüntülenmesi 3-5 dakika arasında değişiklik gösterirken, kalın bağırsağın görüntülendiği kolonoskopi işlemi ise yaklaşık 15 dakika sürer.