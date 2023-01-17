Enürezis Nedir? Enürezis Kaç Yaşında Olur, Psikolojik Nedenleri Neler ve Nasıl Geçer?

Enürezis nedir ya da enürezis nokturna nedir sorusu araştırılırken konu ile ilgili birçok ayrıntı da dikkatinizi çeker. Bu ayrıntılardan biri de enürezis kaç yaşında olur bilgisidir. Enürezis psikolojik nedenleri araştırılarak birçok psikolojik sorunun da altında yatan nedenler bulunabilir. Konu ile ilgili bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmış, makaleler yazılmıştır. Enürezis (gece alt ıslatma) nasıl geçer sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Enürezis Nedir?

İnsan fizyolojisinde hayatın farklı dönemlerinde değişik sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların bir kısmı çocukluk, bir kısmı ise yetişkinlik döneminde görülür. Enürezis nokturna da bu hastalıklardan biridir. Bu hastalık genellikle çocuklarda görülür. Bu hastalık erken tanı ile teşhis edilip tedavi edilmezse yetişkinlik döneminde de ortaya çıkar. İlerleyen dönemde hastalığın tedavisi çok daha zordur.

Enürezis nokturna, halk arasında bilinen ismi ile gece altını ıslatma hastalığıdır. Çocuklarda alt ıslatma 5 yaşına kadar görülebilir. 5 yaşından sonra da bu durum devam ediyorsa mutlaka uzman kontrolüne gidilmeli ve tedavi edilmelidir. Enürezis nokturna, çocukta nörolojik gelişimin tam anlamıyla tamamlanmamasından kaynaklıdır. Uygulanan tedavi ile sinir sistemindeki sorunlar ortadan kaldırılmaya çalışılır.

Enürezis Psikolojik Nedenleri

Enürezis nokturna, küçük yaşta tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Nadiren de olsa ilerleyen yaşlarda da enürezis nokturna görülebilir. Hastalığın nedenleri genellikle psikolojiktir. Bu nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Uygun olmayacak şekilde verilen tuvalet eğitimi

Tuvalet eğitimi verilirken izlenen sert yöntemler

Çocukluk döneminde tuvalet eğitimine geç başlanması

Korkular ve zorlayıcı yaşam koşulları

Bir kısım ameliyatlardan sonra gelişen komplikasyonlar

Aile içi şiddet, ailede yaşanan ölümler, boşanma süreçleri, kaza ya da travmatik olaylar

Aşırı korumacı veya kaygılı anne-baba tutumu

Aileden gelen kalıtsal yani genetik etmenler

Derin uyku nedeniyle kişinin gece tuvalete gidememesi

Okul sürecinde arkadaş ilişkileri, akademik başarı gibi hususlardan kaynaklı zorluklar

Enürezis (Gece Alt Islatma) Nasıl Geçer?

Enürezis nokturna tedavisi için psikiyatri ve nöroloji kontrolü gerekir. Hastalığın tedavisi için öncelikle çocuğun yatmadan önce sıvı alması yasaklanır. Bunun yanında ebeveyn tarafından çocuğun iki saatte bir tuvalet için kalkması sağlanır. İhtiyaç duyulması halinde doktor tarafından ilaç tedavisine de başlanabilir. Hastalığın tedavisinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı doktor tarafından belirlenir. İyi bir tedavi süreci ile hastalığın kısa sürede üstesinden gelinebilir. Enürezis nokturna hastalığının önemli bir hastalık olduğu bilinmeli, buna göre ebeveynin bilinçli olması gerekir.