Erkeklerde 4 kat fazla görülüyor! İdrardaki bu değişikliğe dikkat: "Kanserin habercisi"

Üroloji Kliniği'nden Opr. Dr. Kıvanç Cavıldak, Mesane Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bilgilendirmede bulundu. Mesane kanserinin ne olduğundan bahseden Opr. Dr. Cavıldak, "Mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyini kaplayan hücrelerin kontrolsüz şekilde büyüyerek tümör 0oluşturmasıyla ortaya çıkan bir kanser türüdür. En yaygın tipi, mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden gelişen 'ürotelyal karsinom'dur" diye konuştu.





"ERKEKLERDE DAHA YAYGINDIR"

Mesane kanserinin kimlerde daha fazla görüldüğüne değinen Opr. Dr. Cavıldak, "Mesane kanseri, genellikle 50 yaş üstü bireylerde daha sık görülür ve erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 3-4 kat daha yaygındır. Sigara içenler, kimyasal maddelere (örneğin boya, kauçuk, tekstil ve petrol sanayinde kullanılan maddeler) uzun süre maruz kalanlar ve kronik mesane enfeksiyonları geçiren kişilerde risk daha yüksektir. Ayrıca, ailede mesane kanseri öyküsü olanlar ve radyoterapi gibi tedavilere maruz kalan bireylerde de hastalık gelişme ihtimali artmaktadır" şeklinde konuştu.





"SIK İDRARA ÇIKMA BELİRTİLER ARASINDADIR"

Belirtiler hakkında bilgi veren Opr. Dr. Cavıldak, şunları söyledi:

"Mesane kanserinin en yaygın belirtisi genellikle ağrısız hissedilen idrarda kan (hematüri) görülmesi durumudur. Bunun dışında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya ağrı, idrar yapmada zorlanma veya zayıf idrar akışı gibi belirtiler de görülebilir. Hastalık ilerledikçe alt karın bölgesinde veya belde ağrı, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Erken teşhis, tedavi sürecinde büyük önem taşır."





"HASTALIĞIN EVRESİNE GÖRE TEDAVİ PLANI DEĞİŞEBİLİR"

Tedavi yollarına değinen Opr. Dr. Cavıldak, "Tedavi hastalığın evresine, tümörün türüne ve yayılım durumuna göre değişiklik gösterir. Erken evrede teşhis edilen kanserlerde, tümörün cerrahi yöntemlerle çıkarılması (TUR-mesane) uygulanabilir ve bazı durumlarda kemoterapi ya da immünoterapi (BCG tedavisi) ile desteklenebilir. İleri evrelerde ise mesanenin tamamen çıkarılması (radikal sistektomi), kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlere başvurulur" şeklinde açıklamasını sonlandırdı.