Erken teşhis hastalıkla mücadeleyi kolaylaştırıyor! Eklemlerinizde bunu hissettiğinizde...

Romatoloji Uzmanı Dr. Şule Ketenci Ertaş, romatoid artrit hastalığının ilk aşamada el ve ayak bilek eklemleri gibi küçük eklemlerde kendini belli ettiğine dikkat çekerek, hassas, şişmiş ve sıcak hissedilen eklem şikayetleri için mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söyledi. Erken tanının önemine vurgu yapan Dr. Ertaş, tedavi edilmezse hastalığın kalıcı hasar ve tekrarlama gibi durumlara yol açabileceğini dile getirdi.

İHA Giriş Tarihi: 12.10.2022 15:16 PAYLAŞ ABONE OL

Romatoloji Uzmanı Dr. Şule Ketenci Ertaş, iltihaplı romatizma olarak da bilinen artrit hastalığıyla ilgili bilgiler verdi. Artritin bir eklemde şişlik, kızarıklık ve ağrıyla ilerleyen romatizmal bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Ertaş, "Bu bir bulgudur ve pek çok romatizmal hastalıkta karşımıza çıkar. Artritin pek çok sebebi var. Sedef romatizmasında, bağ-doku romatizmalarında görüyoruz. Fakat tam olarak etkenin ne olduğu her zaman bulunamayabiliyor. Buna enfeksiyonlar, geçirilen bir travma ya da ailede genetik yatkınlık olması sebep olabilir. Risk grupları ise artritin çeşidine göre değişir. Ankilozan spondilitlerde genç erkekler riskli gruptayken, gut artritinde ise genelde yaşlı erkekler daha sık karşımıza çıkar. Bu yüzden risk grubunun cevabı tek değil. Her hastalıkta farklı bir risk grubu var" dedi.





"İLK AŞAMADA KÜÇÜK EKLEMLER ETKİLENİR"

Şule Ketenci Ertaş, hastalığın temel belirtilerinin başında öncelikle hassas, şişmiş ve sıcak hissedilen eklemler olduğunu belirterek, "Genellikle uyandıktan sonra veya hareketsiz kalınan bir sürenin sonunda eklem sertliği daha zorlayıcı hale gelir, ayrıca yorgunluk, ateş ve iştahsızlık da yaşanabilir. Erken aşamalarda özellikle parmakları ellere ve ayak parmaklarını ayaklara bağlayan eklemler gibi küçük eklemleri etkiler. İleri aşamalarda ise belirti ve semptomlar dizlere, el ve ayak bileklerine, dirseklere, kalçalara ve omuzlara kadar etkisini gösterebilir" diye konuştu.



"BELİRTİLER ALEVLENME VE HAFİFLEME DÖNEMİNE GİREBİLİR"

Romatoid artriti olan hastaların yüzde 40'ında eklemler dışında da bazı şikayetler görüldüğüne değinen Dr. Ertaş, hastalığın etkilediği vücut yapılarının da akciğer, böbrek, cilt, gözler, kalp, kan damarları, kemik iliği, sinir dokusu, tükürük bezleri olduğunu belirtti. Artrit belirtileri ve semptomlarının hastanın durumuna göre değişebileceğini, hatta aralıklarla artıp azalacağını dile getiren Dr. Ertaş, "Romatoid artritte iki ayrı dönem yaşanabilir. Bu dönemleri etkilerin arttığı alevlenme dönemi ile şişlik ve ağrının azaldığı veya kaybolduğu hafifleme dönemi olarak özetleyebiliriz" dedi.