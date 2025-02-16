Erken yaşta kalp krizi sebebi! Uzmanlar uyardı: "Bu içeceğin zehirden hiçbir farkı yok"





Enerji içeceklerinin aşırı tüketildiğinde ve bağımlılık durumuna geldiğinde bir nevi 'zehir' gibi olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Mehdi Onaç, "Aslında enerji içeceği tamamen bir zehir. Kimsenin kullanmasını istemiyoruz ama kırmızı noktalar olarak tarif ettiğimiz kardiyovasküler sistem yani daha öncesinde stent öyküsü, kalp yetmezliği öyküsü ve ritim bozukluğu tanısı koyulan hastaların kesinlikle kullanmamasını istemiyoruz. Verdiği zararların bir kardiyolojik kısmı ve bir de genel kısmı bulunuyor. Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, panik atak ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkları bulunan hastalarımızın da kullanmasını istemiyoruz. Diğer önemli hasta grubumuz ise gebe hastalarımız. Gebe hastalarımızın uzak durması gereken 3 madde var; bunların başında enerji içeceği, alkol ve sigara geliyor. Gebelerde erken doğum dâhil, diğer riskleri arttırabilir" ifadelerini kullandı.





"DOĞAL YOLLARLA ENERJİ ALINABİLİR"

Doğal yollarla enerji alımı hakkında da konuşan Uzm. Dr. Onaç, "Gençlerimizin enerjik kalma yolu, enerji içeceği içmesi değildir. Aslında doğal yollarla sağlayabilirler. Düzenli fiziksel egzersiz yapmaları, hastalarımıza minimum 150 dakika orta tempolu koşu öneriyorum. Haftanın 2-3 günü bisiklet sürebilirler, ip atlama ve yüzme kardiyovasküler egzersizler içerisinde olmazsa olmaz. Yapılan çalışmalarda, bu tür egzersizlerin ileri yaşlarda kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı gözlenmiştir. 200 mikrogramı geçmeyecek şekilde kafein tüketimi yapılabilir. Bu da bir diğer enerji alım yöntemidir. En önemlilerinden bir diğeri ise düzenli bir uyku uyumalarıdır. Bu şekilde doğal yollarla da enerji alınabilir" dedi.