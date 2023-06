Et tüketirken yağıyla birlikte tüketmeyin!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Selva Oturakçıibogil, bayramda sağlıktan olmamak için et tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Yeni kesilmiş etin sindiriminin zor olduğunu belirten Diyetisyen Oturakçıibogil, "Ancak bazen adet olduğu üzere kurban kesildikten hemen sonra kavrularak yenilebiliyor. Fakat bu şekildeki et tüketiminin mideye zarar vermemesi için bir süre sabretmek ve eti buzdolabında 1 gün dinlendirilmek gerekiyor. Yemek yeme alışkanlıklarını bayramda çok fazla değiştirmemek ve aşırıya kaçmamak önemli. Aşırı miktarda et tüketimi özellikle kalp hastalarında damar tıkanıklığını artırıyor, hatta kalp krizini bile tetikleyebiliyor. Ayrıca fazla yemek yemek ve sonrasında sofraya gelen ağır tatlıları reddetmemek bağırsak ve sindirim sorunlarına da yol açıyor. Bu nedenle bayram süresince bir sonraki öğünü düşünerek sofradan tam doymadan kalkmakta fayda bulunuyor" dedi.

"KUYRUK YAĞINDAN UZAK DURUN"

Hayvansal yağdan zengin beslenmek de damar tıkanıklıkları, kalp krizi, yüksek tansiyon, diyabet ve obezite gibi hastalıklara davetiye çıkardığını kaydeden Oturakçıibogil, "Ayrıca etin içeriğindeki doymuş yağlarla birlikte pişmesi sırasında oluşan bazı bileşenler kanserojen etki gösterebiliyor. Bu yüzden et tüketirken gözle görülen yağlarını ve özellikle kuyruk yağını yemekten mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor. İçerisinde bulunan demirin emilimini arttırabilmek için etin yanında bol limonlu salataya ve sebze yemeklerine mutlaka yer vermek sağlığı korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca, proteinli yiyeceklerin içeriğinde lif bulunmuyor. Bu nedenle et yemeğinin yanına eşlik zeytinyağlı sebze yemekleri liften zengin beslenmeyi sağlarken kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim sorunları yaşanmasını da engelliyor" diye konuştu.

YEMEĞİNİZİ YAVAŞ YAVAŞ YİYİN

Oturakçıibogil, aç olan midenin hızlıca ve tıka basa doldurulması mide ve bağırsak hareketlerini artırarak bu bölgede aşırı kan birikmesine neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu durum kalbe ve beyne giden kan akımının azalmasına yol açıyor. Kan akımındaki azalma ise özellikle kalp ve hipertansiyon hastalarında olumsuz sonuçlara neden olarak ani bir kalp krizine zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle kalp, tansiyon, diyabet ve damar hastalıkları gibi kronik sağlık sorunu olanların fazla ve hızlı yemek tüketiminden uzak durmaları önem taşıyor. Kızartma veya mangalda kömür ateşinde pişirilmiş etlerin tüketimi, kalp-damar hastalıkları ile sindirim sistemi sorunlarına davetiye çıkartırken gelecekte oluşabilecek mide ve bağırsak kanserleri için de zemin hazırlıyor. Bunun yanı sıra parazitlerin vücuda girmesine yol açıyor. Bu nedenle sindiriminin kolay ve yağ oranının hafif olması bakımından etin, fırında ızgara veya haşlama şeklinde tüketilmesi gerekiyor."

BOL SU TÜKETMEYİ UNUTMAYIN

Bayramda yetersiz lif ve sıvı alımı nedeniyle yaşanabilecek problemlerin başında kabızlık geldiğini ifade eden Oturakçıibogil, "Ayrıca fazla et tüketimiyle vücutta biriken ürenin uzaklaştırılması için bol su tüketmek gerekiyor. Bundan dolayı metabolizmaya yeterli sıvı alımını sağlayabilmek için günde 8-10 bardak su tüketmek önem kazanıyor. Suyun dışında soda da aşırıya kaçmamak koşulu ile sindirimi kolaylaştıran içecekler arasında geliyor.Fiziksel aktivitenizi ne kadar arttırırsanız o kadar sağlıklı bir bayram geçireceğinizi unutmayın. Bu nedenle bayram tatili süresince akşam yemeklerinden sonra yapılacak hafif tempolu yarım saatlik bir yürüyüş, sindirimi kolaylaştırarak hazımsızlık sorunu yaşamanızın önüne geçecektir" diyerek sözlerini tamamladı.