Etkilerini söylediğimizde soğuk duş alacaksınız! Vücudunuzda şok etkisi yaratıyor

METABOLİZMAYI STABİLİZE EDER Kahverengi yağın, tüm insanların doğuştan sahip olduğu yağ türü olduğunu ve soğuk duş alarak aktif hale geldiğini söyleyerek başlayalım. Onu harekete geçirerek, kahverengi yağ ve beyaz yağın ki bu obezite ile ilişkili, sağlıklı seviyelerde kalmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden haftada 2-3 gün soğuk duş almak metabolizmanızı gerçekten dengeleyebilir ve hatta iyileştirebilir.

STRESİ AZALTIR VE ZİHİNSEL SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİRİR Soğuk duşların çalışma şekli, vücudunuza büyük bir şok ve stres verir. Yani bunları düzenli olarak alırsanız sertleşme denilen bir süreci başlatırsınız . Bu süre zarfında sinir sisteminiz az miktarda fiziksel stres ile darbeye alışır ve sizi gerçekten stresli anlara hazırlar. Sonuç olarak; bedeniniz ve zihniniz, ortaya çıkan her türlü zor durumla yüzleşmeye hazırdır. Ayrıca soğuk su, kan dolaşımına endorfin salgılar ve sonuç olarak bizi daha uyanık, enerjik ve mutlu kılar.