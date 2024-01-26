Eviniz mayın tarlası olmasın! Bu alanlara dikkat...

Açıklamada, görüşlerine yer verileni Doç. Dr. Müge Ensari Özay, küçük ev aletlerinin doğru kullanılmadığında potansiyel tehlikeler oluşturabildiğini vurgulayarak, "Her ev aletinin kendine özgü güvenlik gereksinimleri olabilir, bu nedenle her zaman ürünün talimatlarına göre hareket etmek önemlidir." ifadelerini kullandı.

"OCAK VE FIRINLAR, DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİ"

Ocak ve fırınların yanlış kullanımdan kaynaklanan gaz kaçakları veya alevin kontrolsüz yayılması gibi kazalara neden olabileceğini kaydeden Özay, "Bu hataları önlemek için ocak ve fırınların düzenli olarak kontrol edilmesi, gaz sızıntılarını kontrol eden dedektörlerin kullanılması ve cihazların talimatlarına uygun şekilde kullanılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Özay, ütülerin, kullanılmadıkları zamanlarda bile tehlike oluşturabildiğinin altını çizerek, "Kullanım sonrası ütülerin kapatılması unutulabilir veya güvenlikli bir şekilde kaldırılmazsa yanıklara neden olabilir. Ütü kullanımı tamamlandıktan sonra güvenli bir şekilde soğuması için yüzeyin koruyucu kapaklarla kapatılması ve kullanılmadığı zamanlarda kilitli dolapta saklanması gerekir." tavsiyesinde bulundu.

Özay, kablosuna takılarak düşme; suyla teması, kablo hasarı veya iç aksamında arıza gibi durumlarda elektrik çarpması; kablosunun kısa devre yapması veya motor gibi iç bileşenlerinin aşırı ısınması sonucu alev alma tehlikeleri bulunan elektrik süpürgelerinin, düzenli bakımını yapmak, filtrelerin temizliğini ve değişimini takip etmek, kullanılmadığı zamanlarda fişini prizden çekmek gerektiğini belirtti.