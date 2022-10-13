Farkı ilk 20 dakika içinde hissedeceksiniz! Adım adım değişim: Sigarayı bırakmanın vücudunuzdaki inanılmaz etkisi

Bu zamana kadar, tüm karbon monoksit vücudunuzdan atılır ve ciğerleriniz mukusu temizlemeye başlar. Sigara içmek burnunuzdaki koku alma sinirlerine zarar verebilir. Bu sinirler, çevrenizin nasıl koktuğundan sorumludur ve bu da bir şeylerin tadını almanızı da engeller.

Kullanmadığınız 48 saatin ardından, bir zamanlar donuk peynirli sandvicinizin bile ne kadar lezzetli olduğuna şaşırabilirsiniz. Bunun nedeni, tat ve koku alma duyusunun 48 saat içinde gelişmeye başlamasıdır.

72 saat sigara içmemeyi başarırsanız, nefes almanın daha kolay olduğunu fark edeceksiniz. Bunun nedeni, bronş tüplerinizin (ciğerlerinizdeki duman nedeniyle tahriş olabilen ve zarar görebilen hava torbaları) gevşemeye başlamasıdır. Kanınızdaki oksijen seviyeleri arttıkça biraz enerji artışı da hissedebilirsiniz.

2. HAFTA - DAMARLARINIZDAKİ KAN AKIŞINDA İYİLEŞME

Sigara içmeden iki hafta ve dolaşımınız iyileşmiş olacak. Kan, kalbine ve kaslarına çok daha iyi pompalanacak. British Heart Foundation'a göre tüm bunlar, sigaradaki kimyasalların atardamar duvarlarını yapışkan hale getirmesine bağlı.

Yağlı madde atardamarlarınızı tıkamaya başlayabilir ve kanın düzgün şekilde akması için gereken alanı azaltabilir. Kalbinize kan taşıyan atardamarlar tıkanırsa kalp krizine neden olabilir. Ancak bıraktıktan sonra bu risk azalır.

Dr Lion Shahab, University College London'daki (UCL) bir tütün ve alkol araştırma grubunun parçasıdır. Sigara içmenin bir yan ürünü olan karbonmonoksit, kan damarlarınızın içini kaplayan ve dolaşımınız için hayati önem taşıyan endotel hücre işlevine zarar verdiğinin gösterildiğini açıkladı.

Bu aynı zamanda 2010'da yayınlanan ve sigarayı bırakan kişilerin endotel fonksiyonunda önemli bir iyileşme yaşadığını, ancak bir yıl sigarasız kaldıktan sonra ortaya çıktığını gösteren bir çalışmada da gösterilmiştir.