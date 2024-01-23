Faydalı diye içiyoruz ancak öksürüğe neden oluyor! Uzmanı uyardı...

Dereköy, özellikle sigara içenlerde görülen kanlı öksürük, tek taraflı burun tıkanıklığı ve kilo kaybı gibi belirtilerin ise derhal bir uzmana başvurmayı gerektirdiğinin altını çizdi.

Pratik olarak başlangıçta öksürüğe iyi gelmesi açısından bol ve ılık su içilmesi, bal ve limonlu su içilmesi, sıcak duş ve havayı nemlendirmek, okaliptüs ve buhar uygulamak, zencefil, zerdeçal ve hatme çiçekli karışımlar içmek, tuzlu su ile gargara, ananaslı ve acı biberli soslar ve kokteyller öneren Dereköy, mutlaka kısa zamanda hekime başvurmak gerektiğini aktardı.

Dereköy, "Bunun yanı sıra bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için hapşıran ve öksüren bireylerin maske kullanmaları, hijyen kurallarına uymaları da toplum sağlığı açısından kritik bir rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.