Fazla kilo deyip geçmeyin! Birçok hastalığın kaynağı obezite

Obezitenin sağlık üzerindeki etkilerinden bahseden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, "Günümüzde o kadar yaygın görülen bir hastalık oldu ki, halk sağlığı sorunları arasında neredeyse başı çekiyor. Öncelikle bu durumu anlamak ve ele almak için obezitenin temel nedenlerini ve etkilerini incelemek gerekiyor. Şişmanlığın temelde iki ana nedene dayandığı düşünüldüğünde, yüksek kalorili ve besleyici olmayan gıdaların kolay ulaşılabilirliği ile birlikte artan sedanter yaşam tarzı obezitenin bu hızlı artışında büyük rol oynuyor. Obezite, sadece estetik bir endişe değil, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına ve ölümcül hastalıklara davetiye çıkaran bir hastalık ve insan ömrünü yaklaşık 10 yıl kısaltıyor. Bu nedenle bir an önce obezite ile mücadeleye başlanmalı" diye konuştu.

BİRÇOK HASTALIĞIN NEDENİ OBEZİTE

Prof. Dr. Nursal, şöyle devam etti:

"Obezite, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yüksek yağ oranı, damar tıkanıklığına neden olarak kalp rahatsızlıklarını tetikler ve bu da yaşamı tehdit eden durumlar oluşturabilir. Rahim, meme, kalın bağırsak ve safra kesesi kanseri gibi kanser türlerinin riskini artırabilir. Fazla kilo, eklemlerde aşırı yüklenmeye ve yıpranmaya neden olabilir. Bu da hareket güçlüğüne, omurga sorunlarına ve ağrılara yol açarak yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Obezite, akciğerlere baskı yaparak solunumu zorlaştırabilir. Uyku apnesi gibi solunum problemleri, obez bireylerde daha sık görülür ve yaşamı tehdit edebilir."

"OBEZİTE, DEPRESYON VE ANKSİYETE GİBİ PSİKOLOJİK SORUNLARA DA YOL AÇABİLİR"

Obezitenin sosyal yaşam üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Nursal, "Şişmanlık, sosyal yaşamı ve kalitesini olumsuz etkiler. Hazır giysi bulma zorluğu, ulaşım sıkıntıları ve toplumsal dışlanma gibi sorunlarla karşılaşabilirler. Ayrıca obezite, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara da yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"OBEZİTENİN ÖNLENMESİ İÇİN İKİ TEMEL STRATEJİ DİYET VE SPOR YAPMAKTIR"

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmanın ve düzenli egzersiz yapmanın obezitenin önlenmesinde önemli iki adım olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nursal, "Obezitenin önlenmesi için iki temel strateji diyet ve spor yapmaktır. Diyet ve spor ile sonuca ulaşılamazsa cerrahi girişimler düşünülmelidir. Fakat bu girişimlerin uygulanabilmesi için bazı koşulların oluşması gerekmektedir. Mesela obezite ameliyatı olmak isteyen bir kişinin vücut kitle indeksi 40 (kg/m²) veya daha fazla olmalı. Ek olarak obezite ameliyatı olmak isteyen kişinin en az 6 ay boyunca diyet ve spor gibi diğer kilo verme yöntemlerini denemiş olması beklenir" diye konuştu.