Fit tariflerin vazgeçilmeziydi! Uzmanlar uyardı: "Sakın böyle tüketmeyin..."

Chia tohumu; yüksek lif oranı, bitkisel protein içeriği ve omega-3 yağ asitleriyle bağışıklığı destekliyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor ve kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Ancak fazlası zarar.

Son yıllarda chia tohumu, sağlıklı beslenme ve fit yaşam trendlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Bu besin, kalp-damar sağlığından sindirim sisteminin düzenli çalışmasına kadar tam bir şifa deposu niteliğinde. Yine de her şeyin fazlasının zarar olduğu unutulmamalı.

BİLİNÇLİ KULLANIN

Kahvaltılardan tatlılara kadar pek çok tarifte kendine yer bulması chia tohumunu mutfaklarda da popüler bir besin hale getiriyor. Ancak, Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Her alışkanlıkta olduğu gibi, chia tohumunun da bilinçsizce tüketilmesi bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor" uyarısında bulundu.