Gebelik Testi Aç Karnına Mı Yapılır? Hamilelik Kan Ve İdrar Testi İçin Aç Olmak Gerekir Mi?

Anne olmayı istemek bir kadının en doğal hakkıdır. Çocuk sahibi olmak isteyen kimi kadınlar gebelik şüphesi durumunda ne gibi test yapması gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip olamayabilir. Özellikle ilk kez hamile olacak kişiler gebelik testini yapmadan önce araştırmada bulunacaktır. Gebelikten şüphe eden kadınlar adet dönemi geciktiğinde ilk olarak eczaneden aldıkları idrarda gebelik testi yaparlar. Bu gibi durumlarda gebelik testi aç karnına mı yapılır sorusu merak uyandırmıştır. Gebelik testi için kişinin aç mı yoksa tok mu olacağı sorusu internette de sıklıkla araştırılmıştır. Anne adayları için son derece önemli olan bu konuyla ilgili önemli bilgilere yer verdik. Gebelik testi aç karnına mı yapılır? Hamilelik kan ve idrar testi için aç olmak gerekir mi sorularının cevaplarına yer verdiğimiz yazımız sizlerle.

Gebelik Testi Aç Karnına mı Yapılır?

Gebelik şüphesi durumunda kadınların ilk başvuracağı yöntem, eczanede alacakları gebelik testidir. Gebelik testini ilk kez yapacak kişiler, gebelik testi aç karnına mı yapılır sorusuna da cevap arayacaktır. Gebelik testi için bir diğer yöntem ise kanda bakılan beta hcg hormonudur. Testi yaptırmak isteyen kişiler kan verirken aç olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Fakat diğer kan testlerinden farklı olarak bu hormonun test edilmesinde aç veya tok olmak önemli değildir. Kolunuzdan alınacak kan örneğinde aç veya tok olmak testi etkilemeyecektir. Bu nedenle kişi istediği gibi testi yaptırabilir. Kan örneği verildikten sonra ise sonucu yaklaşık 30 dk içinde almanız mümkün.

Hamilelik Kan ve İdrar Testi İçin Aç Olmak Gerekir Mi?

Hamilelik durumunda kan ve idrar testi için aç olmak gerekir mi sorusu gebelik şüphesi durumunda çok sık araştırılmıştır. Gebelik testi için iki farklı test vardır. Birisi kan testi iken diğeri idrar testidir. Kan testi, beta hcg hormonu ile kişinin gebe olup olmadığını ölçerken, idrar testinde kişi kendisi evde bunu test edebilir. Her ikisinde de kişinin aç veya tok olması testin seyrini değiştirmeyecektir. Bu nedenle kan veya idrar testinde kişinin aç kalmasına gerek yoktur. Gebelik hormonu ilk olarak kanda ortaya çıkmakta ve daha sonra tüm vücuda yayılıp idrara geçer. Bu nedenle ilk etapta idrar testinde gebelik sonucunun negatif çıkma durumu söz konusudur. Gebelik 4 günün sonunda kanda görülmeye başlar. İdrar testi için ise 10 gün ve üzerinde beklemek daha doğru olacaktır.