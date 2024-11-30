Gece öksürüklerine dikkat! Meğer bu hastalığın belirtisiymiş...





"MİDEDEN KAYNAKLI DURUMLARDA ÖKSÜRÜK OLUŞABİLİR"

Kronik öksürüğün sebebinin çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Ayık, şunları kaydetti:

"Bazen reflü dediğimiz, mideden kaynaklanan durumlardan dolayı öksürükler ortaya çıkabilir. Bu durumlarda beslenme sisteminin değiştirilmesi gerekir. Yine postnazal akıntı dediğimiz enfeksiyon ve alerjilere bağlı akıntılar vardır. Eğer alerjik bir öksürükse bazen çok nadiren gıdaya bağlı olabilir ama daha çok polenlere bağlıdır. Bunların ortadan kaldırılması gerekebilir. Enfeksiyon ve tümöral olaylarda da kronik öksürükler olabilir. Bu tarz durumlarda destekleyici tedavi dediğimiz, halk arasında 'ıhlamur, ada çayı' gibi boğazı yumuşatan, öksürüğü bastırıcı gıdalar ya da ona benzer çaylar da tüketilebilir."