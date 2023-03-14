Gece Spor Yapılır Mı? Yatmadan Önce Spor Yapmak Doğru Mu, Zararlı Mı, Yararlı Mı?

Gece spor yapılır mı ya da gece yatmadan önce spor yapılır mı, fit bir yaşam için oldukça önemli olmasının yanında spor zamanı için de merak konusudur. Bu sorunun yanıtını sporun türüne göre verebilmemizin yanında vücut için nasıl bir etkiye sahip olacağı yanıtını da verebiliriz. Aç karna denk geldiği için gece spor yapmak zayıflatır mı, sorusuna evet diyebiliriz ancak bunun belli kuralları vardır. Bu nedenle gece spor yapmak zararlı mı yararlı mı, sorusuna bazı koşullarda "evet zararlıdır"la yanıtlarız.

Gece Spor Yapılır Mı?

Sporu sağlıklı beslenme için ve düzenli olmak için hayatına yeni dâhil eden ya da bir spor rutini oluşturmak isteyen birçok kişi öncelikle spor yapmak için en uygun zaman dilimini merak eder. Bu nedenle cevabı en çok merak edilen sorular arasında da akşam spor yapılır mı ya da gece spor yapmak zayıflatır mı gibi sorular ilk sıralarda gelmektedir.

Bu nedenlerle spor yapmak için en uygun zaman konusunda uzmanlar da farklı fikirleri savunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bir kısmı sabah sporunu diğer bir kısmı da akşam sporunu öneriyor. Bu durum doğal olarak biraz kafa karışıklığına da yol açmaktadır.

Yatmadan Önce Spor Yapmak Doğru Mu?

Günlük yaşamın getirdiği yoğun tempo ve stresin bacakların, kolların ve sırt kaslarının yorulmasına neden olduğu düşünüldüğünde akşam saatlerinde yapılacak sporun çok ağır olmaması ile kas yorgunluklarını azaltmaya ve vücudu esnetmeye yönelik yapılmalıdır.

Akşamları çok yoğun bir şekilde hissedilen kas yorgunluğu uykuya dalmayı engelleyen en önemli nedenlerden biridir. Tüm bu ağrıları hafifletmek ve gidermek için en ideal spor hareketleri ise: esneme ve kasları rahatlama hareketleridir. Vücudun esnemesi ve kasların rahatlatılması ile uykuya dalma süreci daha hızlı gerçekleşirken ruh sağlığını da etkilemektedir. Bu nedenlerle akşam saatlerinde nabzı yükseltmeyen, düşük tempolu yoga ve pilates gibi sporlar tercih edilebilir. Yüksek tempolu sporlar arasında olan kardio, koşu ve ağırlık vücudun daha dinç olduğu sabah saatlerine bırakılmalıdır.

Gece Spor Yapmak Zararlı Mı Yararlı Mı?

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıktığımızda kaliteli bir yaşam için ve sağlıklı bir hayat için sporun kendisi kadar zamanlaması da çok önemlidir. Zamanlama olarak uzmanlar yapılan sporun türüne göre değiştiğini söylerken gece spor yapmanın zararlı olmadığını da dile getirmektedir. Burada önemli olan nokta gece sporunun ağır kardiolu sporlar olmaması gerektiğidir.