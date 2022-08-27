Gece terlemeleri yaşayanlar dikkat! Sebebi bağışıklığınızdaki bu hata olabilir…

Yaz boyunca, herkes sıcak havalar ve yoğun nem sorunuyla uğraşıyor. Fakat sıcaklığın artışından bağımsız olarak ortaya çıkan gece terlemeleri, bir pencere açmak veya klimayla uyumak kadar basit çözümlere sahip değildir.

Gerçekte genetik nedenlerden sağlıksal durumlara kadar birbirinden farklı etkenlerle gece terlemesi ortaya çıkabilir. Bu nedenle basit bir terleme deyip geçmeden önce neler yapılması gerektiğine dair bilgiye sahip olmak sağlığınız için büyük bir önem taşıyor. İşte gece terlemelerinin ardındaki olası nedenler…