Gece terlemeleri yaşayanlar dikkat! Sebebi bağışıklığınızdaki bu hata olabilir…

Yaz boyunca, herkes sıcak havalar ve yoğun nem sorunuyla uğraşıyor. Fakat sıcaklığın artışından bağımsız olarak ortaya çıkan gece terlemeleri, bir pencere açmak veya klimayla uyumak kadar basit çözümlere sahip değildir.
Gerçekte genetik nedenlerden sağlıksal durumlara kadar birbirinden farklı etkenlerle gece terlemesi ortaya çıkabilir. Bu nedenle basit bir terleme deyip geçmeden önce neler yapılması gerektiğine dair bilgiye sahip olmak sağlığınız için büyük bir önem taşıyor. İşte gece terlemelerinin ardındaki olası nedenler…
ENDİŞE
Gece terlemelerinin ardındaki en yaygın nedenlerden biri kaygı, endişe sorunudur. Hatta geceleri ortaya çıkan anksiyete atakları, gece terlemelerini de beraberinde getirebilir. Anksiyete ile mücadele ediyorsanız, bununla başa çıkabilmek için mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.
HORMONLAR
Geceleri sıklıkla "sıcak basması" ile uyanmak, kadınların dönem dönem yaşadığı önemli sorunlardan biridir. Özellikle menopoza girdiklerinde gece boyunca uyku kalitelerinin düştüğünü sıklıkla bildiren kadınlar, genellikle gece terlemelerinden muzdariplerdir.
ENFEKSİYONLAR
Gece terlemesine neden olan bir enfeksiyondan muzdarip olabilirsiniz. Sıklıkla bir gece terlemesi yaşıyorsanız veya son zamanlarda geceleri artan bir terlemeyle karşı karşıya kaldıysanız, doktorunuzdan bir enfeksiyon testi talep edebilirsiniz.
UYKU APNESİ
Bu durum, gece terlemelerinin en ciddi nedenleri arasında yer alıyor. Uyku apnesi, siz uyurken nefesin durması ve yeniden başlamasıdır. Uyku apnesi, uykusuzluğa, yorgunluğa, konsantrasyon bozukluğuna ve yüksek sesle horlamaya neden olur. Tedavi edilmemesi durumunda, kalp ritim bozukluğu, kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalığı gibi kalp sorunlarına yol açabileceği için tehlikelidir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEKİ BOZUKLUKLAR
Otoimmün bozukluklardan muzdarip insanlar, uyku bozukluğunu ve kesintili uykuyu yaygın olarak bir sorun olarak bildirirler. Bunun nedeni, bağışıklık sisteminizin vücudun normal işleyen bir bölümünü tehlikeli bir patojenle karıştırmasıdır. Gece terlemeleri bunun bir yan etkisi olabilir, ancak ateş de çok yaygındır.
BAZI KANSER TÜRLERİ
Hodgkin lenfoma, gece terlemelerine neden olan en yaygın kanserdir. Özellikle kötü olabilir, çünkü acı çekenler ter içinde uyandıklarını bildiriyor. Diğer semptomlar arasında lenf düğümlerinde ağrısız şişlik, inatçı ateş, kilo kaybı ve vücutta kaşıntı bulunur.
GECE TERLEMELERİNİN TEDAVİSİ NEDİR?
Ne yazık ki, her şeyi kapsayan bir tedavi yok. Bununla birlikte, herhangi bir ilaç olduğunu düşünüyorsanız, ilaç değiştirme konusunda doktorunuzla konuşun. Uzmanlar, insanların gece terlemesinden muzdarip olmaları durumunda mutlaka doktorlarını görmelerini tavsiye ediyor
Kendinizi hasta hissediyorsanız, titriyor veya üşüyorsanız, kendinizi kontrol ettirmeniz önemlidir. Kadınlar için sıcak basması ve gece terlemeleriyle birlikte ruh halindeki değişiklikler de menopozun bir işareti olabilir. Bir kereye mahsus bir gece sadece odanızın sıcaklığının çok sıcak olmasından kaynaklanabileceğinden, bu düzenli bir durumsa doktorunuza görünmelisiniz.